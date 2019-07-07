Son Dakika Haberleri: Türbenin restorasyonu öğretmen tarafından yapılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Türbenin restorasyonu öğretmen tarafından yapılıyor

22 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesine 1 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların sık sık ziyaret ettiği türbenin restorasyonu bir öğretmen tarafından yapılmaya başlandı.

Türbenin restorasyonu öğretmen tarafından yapılıyor, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesine 1 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların sık sık ziyaret ettiği türbenin restorasyonu bir öğretmen tarafından yapılmaya başlandı.

Vatandaşların sık sık ziyaret ettiği Şeyh Gır Türbesi, Uğur Özmen isimli öğretmen tarafından restore ediliyor. Yaz tatiline girilmesi ile birlikte memleketi Gercüş'te kalan Uğur öğretmen vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için kolları sıvadı. İlçeye 1 kilometre mesafedeki türbeyi restore etme kararı alan Uğur Özmen, türbe etrafına taş ve tel örgü örerek türbeyi düzenleyip ziyaret edilebilir bir yer haline getirdi.

Uğur Özmen, "Amacım ilçe halkına ve vatandaşlara destek olmak. Yaz tatilini fırsat bilerek böyle bir işe başladım. Bu çalışmayı tamamen maneviyatım gereği yapıyorum" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Batman, Gercüş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü ABD'de bir AVM'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türbenin restorasyonu öğretmen tarafından yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]