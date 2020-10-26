Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı - Son Dakika

Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı

26.10.2020 12:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı Ormana yuvarlanarak ayağını kıran işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde türbeye elektrik bağlantısı yapmaya çalışırken merdivende dengesini kaybeden şahıs ormanlık alana yuvarlandı.

- Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı

Ormana yuvarlanarak ayağını kıran işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde türbeye elektrik bağlantısı yapmaya çalışırken merdivende dengesini kaybeden şahıs ormanlık alana yuvarlandı. Ayağı kırılan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Gölcük Örcün köyünde bulunan tarihi Sultan Baba türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre türbenin elektrik kablo bağlantısı yapmaya çalışan elektrik ustası Adnan B., tırmandığı merdivenin devrilmesi sonucunda düşerek türbe altındaki ormanlık alana yuvarlandı. Düşme sonucu sağ bacağında kırık oluşan Adnan B. Hareket edemeyince ormanlık alanda mahsur kaldı.

Adnan B.'nin yardım istediğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü ormanlık alandan kurtarılan Adnan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı
Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı
Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı
Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı
Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı
Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı

İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... - Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı - Son Dakika

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