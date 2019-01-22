Türbeye Vardıklarında Gözlerine İnanamadılar

Türbeye vardıklarında gözlerine inanamadılar 3 bin rakımlı tepede ki türbe tamamen karla kaplanarak görülmez olduSİVAS - 3 bin rakımlı tepede ki türbe tamamen karla kaplanarak görülmez oldu.

Türbeye vardıklarında gözlerine inanamadılar

3 bin rakımlı tepede ki türbe tamamen karla kaplanarak görülmez oldu



SİVAS - 3 bin rakımlı tepede ki türbe tamamen karla kaplanarak görülmez oldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 arkadaş, Münbiç harekata hazırlanan Mehmetçiğe destek vermek için 3 bin rakımlı Kösedağ zirvesine tırmandı. Köse Süleyman Türbesi'nde dua etmek isteyen arkadaşlar türbeye vardıklarında gözlerine inanamadı. Tamamen karla kaplanan türbe tamamen görülmez olmuştu.

Salih Güleç, İsmail Bülbül, Ali Canpolat ve Yunus Emre Kutlu isimli dağcıların zorlu tırmanışı iki gün sürdü. Geceyi kendileri yaptıkları iğlo da geçirdi. Zirveye tırmandıklarında ise bayrağımızı açtılar. Tamamen kaplarla kaplanarak ilginç bir görünüme bürünen Köse Süleyman Hazretleri Türbesi'nde ise Mehmetçik için dua ettiler.

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