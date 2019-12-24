Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
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Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar

6 saat önce

İstanbul-Van seferini yapan uçağın türbülans girmesi sonucu yolcular korkulu anlar yaşadı.

İstanbul- Van seferini yapan uçağın türbülans girmesi sonucu yolcular korkulu anlar yaşadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'da kalkan İstanbul-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak, Van semalarında geldiğinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iki kez pas geçti. Havalimanına inemeyen uçak rotayı Erzurum'a çevirdi. Erzurum'a dönen uçağın türbülansa girmesi sonucu havada korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa süre yaşanan paniğin ardından normale dönen uçak Erzurum Havalimanı'a iniş yaptı. İsteyen yolcular karayolu ile Van'a gönderilecek, istemeyenler ise tekrar İstanbul'a geri dönecek.

(İHA)

Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar

İstanbul, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar
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