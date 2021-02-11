TURÇEF'ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi - Son Dakika
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TURÇEF'ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi

TURÇEF'ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi

11.02.2021 14:42

YEMİNLİ Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı üzerine, 'astronot' kelimesi için 13 isim önerdi.

YEMİNLİ Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı üzerine, 'astronot' kelimesi için 13 isim önerdi.

TURÇEF Başkanı Müjgan Cingöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi 2 aşamada tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı üzerine 'astronot' kelimesinin karşılığında 13 isim önerisinde bulunduklarını söyledi.

Cingöz, konuyu federasyon üyeleriyle paylaşıp önerilerini aldıklarını belirterek, "Yerelleştirme, lokal dilde olmayan yabancı bir kelimenin yerel dile uyarlanmasıdır. Yerelleştirme, yani lokalizasyon, çevirisi yapılmak istenen kaynak dildeki sözcüklerin, çevrilecek olan dildeki bireylerin kültürel, sosyal ve davranışsal özellikleri dikkate alınarak uyarlanmasıdır. Biz de TURÇEF olarak 'astronot' kelimesinin karşılığı olarak 13 sözcük bulduk. Bu sözcükler astronot kelimesinin öz Türkçe karşılıklarıdır" dedi. Türkiye'de 9 dernek ve yurt içi ve yurt dışı temsilcilikleri ile 3 bine yakın üyesi bulunan TURÇEF çatısı altında mütercim tercümanlar ve dil bilimciler olduğunu kaydeden Cingöz, önerdikleri isimleri ise şöyle sıraladı: "GÖKER (Göklerdeki kişi), GÖKMEN (Gökyüzündeki adam), GÖKCAN (Gökyüzündeki can), UZANOT (Uzay kişisi), AĞAN (Yüksek, yukarılara çıkan; Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta), AĞILGAT (Saygıdeğer; Yıldız, gezegen), AĞIM (Yükseliş), AĞRAK (Yükselen ilerleyen), AKAN (Akıcı; Yükselen), AYGIN (Sınırsız, uçsuz, geniş), AYGINOT (Sınırsız kişi), UZAYER (Uzay kişisi), EVRENER (Evren kişisi)."

Kaynak: DHA

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