TURÇEF'ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi

YEMİNLİ Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı üzerine, 'astronot' kelimesi için 13 isim önerdi.

TURÇEF Başkanı Müjgan Cingöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi 2 aşamada tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı üzerine 'astronot' kelimesinin karşılığında 13 isim önerisinde bulunduklarını söyledi.