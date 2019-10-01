Son Dakika Haberleri: TÜRÇEV'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

TÜRÇEV'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

1 saat önce

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

TÜRÇEV'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Epikmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TÜRÇEV arasında çevre bilincinin arttırılmasına yönelik şimdiye kadar yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çerçioğlu'nu ortaya koyduğu başarılı çalışmalar için de tebrik eden Epikmen, Başkan Çerçioğlu'na bir de plaket verdi.


Başkan Çerçioğlu ise TÜRÇEV yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik ortak çalışmanın devam edeceğini söyledi. - AYDIN

Rıza Tevfik, Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde
Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira Çuval üretimine başladılar, şimdi çuvalla para kazanıyorlar İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRÇEV'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]