"Turcoin" dolandırıcılık davasına devam edildi - Son Dakika

Kocaeli'nde, "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ikisi tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3 yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun ulaşmadığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde karara verilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık Sadun Kaya, tahliyesini talep ederek, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde elektronik kelepçe veya ev hapsi verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Muhammet Satıroğlu da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerini talep etti.

Söz alan müşteki avukatları, müvekkillerinin dolandırıldığını ve zarara uğratıldığını savunarak, sanıkların cezalandırılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi, bilirkişi raporunun beklenmesi, diğer sanık ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 2 Şubat 2021'e erteledi.

Savcılık tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.