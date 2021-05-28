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Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü - Son Dakika

Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü

28.05.2021 16:42

Kocaeli'nde dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 milyar TL dolandırdıkları ileri sürülen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya, yargılandığı davada 3 yılda 60 milyon dolar değerinde üretim yapabileceklerini belirterek mağdur olduklarına vurgu yaptı. Duruşma salonuna gelen bir kadın ise Kaya'nın eşi olduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini ileri sürdü.

Olay, 2018 yılının Haziran ayında Kocaeli'nde meydana geldi. Dijital yerli para 'Turcoin'i üretme vaadi ile vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 tutuklu 37 sanık hakkında 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı.

"TESİSTE KURULUMU YAPILAN CİHAZLARIN ÜRETİM YAPTIĞI GERÇEKTİR"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu ile tutuksuz sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Görülen duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanıkların ve müşteriler yer alırken Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, ilk olarak bilirkişi raporunu okuyarak tesiste üretimin ve hizmetin olduğu anlaşıldı. Bilirkişi raporuna incelediğini raporun doğru ancak yetersiz olduğunu ifade eden Turcoin'in kurucusu sanık Sadun Kaya, "İkinci bir dükkanda kurulumu yapılmayan 500 tane kasa vardır. Diğer depoda da 412 tane kasa vardır. 85 tane de showromda, 500 tane açık kasa ikinci tesiste vardır. Tesiste kurulumu yapılan cihazların üretim yaptığı gerçektir. Birinci tesisin 3 yıllık üretim yaptığında üreteceği değerin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu sabittir. Benim hakkımda yüzlerce kişi şikayetinden vazgeçmiştir. Kurmuş olduğum tesislerde dolandırıcılık kastı ile hareket etmediğim bellidir. Kaçma şüphem yoktur, çağrıldığımda kendim geldim. Tutuklu kaldığım süre gözetilerek tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"GÜMRÜK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

Bilirkişi raporuna bir diyeceği olmadığını söyleyen sanık Muhammet Satıroğlu ise, "Rapordan da anlaşılacağı üzere üretim gerçektir, üretim devam etseydi müştekilerin de zararı olmayacaktı. İbraz edilen rapordan da piramit sistemi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ben dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Ürünlerin pazarlamasını yaptım, kimseden para almadım. Kaçma şüphem de yoktur. Bu sebeple tahliyemi isterim. Ben 3 yıldır tutukluyum. Hakkımda şikayetten vazgeçen müştekiler vardır. Bilirkişi raporu da lehimedir ve olayın dolandırıcılık olmadığı açıktır. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

SADUN KAYA'NIN EŞİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Dava devam ederken duruşma salonuna gelen ve Sadun Kaya'nın eşi olduğunu iddia eden kadın, Kaya'nın kendisine ve çocuklarına para vermediğini ve bu sebepten ötürü mağdur olduklarını dile getirdi. İddiaların dava ile ilgili olmaması sebebiyle kadın, duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme Heyeti, tutuklu sanık Muhammed Satıroğlu ve Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelendi.

Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Kocaeli, dolar, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü - Son Dakika Ekonomi


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