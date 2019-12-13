Ekonomi/finans dergisi Turcomoney'nin geleneksel hale gelen Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri, sahiplerini buluyor.

İstanbul'da 16 Aralık'ta düzenlenecek törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a "Yılın Bakanı" ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da "Yılın Devlet İnsanı" ödülleri verilecek.

Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri töreninde, değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamları, kuruluşlar ve kişiler ödüllendirilecek.

Dr. Kazım Kılınç yönetimindeki Turcomoney Dergisi, geleneksel hale gelen Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri ile, değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi, cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Ödül Töreni'ne ödül sahiplerinin yanında Türkiye'den ve birçok ülkeden siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

Türkiye'nin tek uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney, 8. kuruluş yıldönümünü,de Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar ödül töreni ile kutlayacak.

Değişik alanlarda üretim ve yatırım yapan, istihdam gerçekleştiren, ihracat yapan, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, yani Türkiye'ye değer katan kuruluşlara ve kişilere ödül verilcek.

Turcomoney yazarları ve bu isimlere eklenen Türkiye'nin saygın isimlerinden oluşturulanTurcomoney Jürisi, tamamen objektif kriterlere göre "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar"ı belirledi.