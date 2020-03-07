TÜRDEB Dergi Fuarı 2 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika
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TÜRDEB Dergi Fuarı 2 Haziran'da düzenlenecek

19 dakika önce

Türkiye Dergiler Birliğince (TÜRDEB) düzenlenen Geleneksel Dergi Fuarı, 2 Haziran'da Sirkeci Garı'nda okurlarla buluşacak.

TÜRDEB Dergi Fuarı 2 Haziran'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Dergiler Birliğince (TÜRDEB) düzenlenen Geleneksel Dergi Fuarı, 2 Haziran'da Sirkeci Garı'nda okurlarla buluşacak.

Birliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıl 11'incisi gerçekleşecek dergi günlerine, tarihi Sirkeci Garı ev sahipliği yapacak. 2-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuar için dergilerin başvuruları başladı.

Etkinlikte dergi yazarları imza günleri, dergici buluşmaları gerçekleştirilecek, yılın dergileri, tasarım, editör ve yayıncı ödülleriyle TÜRDEB dergi ödülleri verilecek.

Bu yıl yurt dışından da katılımcıları ağırlayacak fuarla ilgili süreç "turdeb.org" adresinden takip edebilecek.

Bu arada TÜRDEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, geçen yıl iptal edilen fuara katılım hakkı kazanan dergilerin hiçbir ücret ödemeden fuara katılabilecekleri bildirdi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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