TÜRDEB'ten dergilere destek çağrısı - Son Dakika

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından yeni tip koronavirüs sebebiyle birçok sektörde olduğu gibi zorlu bir süreç geçiren dergicilik alanına dair basın bildirisi yayınlandı.

TÜRDEB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Bayhan imzasıyla yayınlanan bildiride, tedbirler kapsamında evde kalınan süreçte birçok dergicinin çalışmalarını aksatmadan yayın hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.

Bu süreçte yayın hayatına devam eden dergilerin baskıdan dağıtıma birçok zorluk yaşadığına işaret edilen bildiride, bu dönemden sonra dergilere dijital alanda da olabilmesi adına katkı verilmesi istendi.

Dergilerin, kağıt baskı süreçlerinin de devam ettiği aktarılan bildiride, kağıt zammı konusuna değinilerek, şunları kaydedildi:

"Okuyucu alışkanlığı henüz dijital dergiye adapte olmadı. Ayrıca Kütüphaneler Genel Müdürlüğü de halen e-dergi alım sürecini bir ekonomik değer olarak tanımlamadığı için dergiler basılmaya devam edecektir. Bu zorunluluk son üç ayda artan kağıt zamlarıyla dergilerimizin birim dergi maliyetini de artırmıştır. Henüz kağıda gelen bu yüklü zam oranı dergi okuruna yansıtılamamıştır. Bu nedenle dergilerimize KDV, vergi kolaylığı getirilmesi önem kazanmıştır."

Dergi sektörünün, PTT'nin yanı sıra özel kurye ve dağıtım şirketlerinin 2020 ile birlikte getirdikleri yüksek zam oranıyla dağıtım konusunda çaresiz kaldığına dikkat çekilerek, PTT'den bu süreci ücret konusunda kolaylaştırması temenni edildi.

Açıklamada, son dönemde dijital ve matbu olarak basılan dergilere kamu reklamlarının da verilmediği belirtilerek, "Dergiler Birliği olarak bu zor günlerde en önemli isteğimiz reklam mecralarında ilanları dönen tüm kamu ve özel sektörlerimizin dergilerimizi de reklam listelerine eklemesini istiyoruz. İçinde bulunduğumuz günler birlik ve dayanışma günleridir. Ülkemizin fikir, sanat ve düşünce hayatının en dinamik kurumu olan dergilerimizin de bu dayanışmada desteğe ihtiyacı vardır. Dergiler, eksik olursa kültür hayatımız çoraklaşır." ifadelerine yer verildi.