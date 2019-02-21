Türeb/ataseven: "Rüzgarda Önlisans Başvurularının 2020'de Alınması Bekleniyor"
1 saat önce
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisinde daha önce üç kez ertelenen ve yatırımcılar arasında tedirginlik yaratan önlisans başvurularının, gelecek yıl nisanda alınmasını beklediklerini söyledi. Sürdürülebilir bir rüzgar enerjisi sektörü için yatırımların açıklanan tarihlerde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ataseven, ertelenecek veya iptal edilecek projelerin ise somut gerekçelere dayandırılması gerektiğini anlattı. Ataseven, 2 […]The post TÜREB/Ataseven: “Rüzgarda önlisans başvurularının 2020’de alınması bekleniyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye
Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar
Ataseven, rüzgar enerjisinde daha önce üç kez ertelenen ve yatırımcılar arasında tedirginlik yaratan önlisans başvurularının, gelecek yıl nisanda alınmasını beklediklerini söyledi.
Sürdürülebilir bir rüzgar enerjisi sektörü için yatırımların açıklanan tarihlerde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ataseven, ertelenecek veya iptal edilecek projelerin ise somut gerekçelere dayandırılması gerektiğini anlattı.
Ataseven, 2 bin megavatlık rüzgar önlisans başvurularının üç kez ertelendiğini, bu durumun yerli ve yabancı yatırımcıda tedirginlik yarattığını belirterek, şöyle konuştu:
"Sektördeki birçok yatırımcı rüzgar santrallerini inşa edebilmek için ölçüm istasyonları kurup ön yeterliliklerini tamamladı. Başvurular için dosyalar hazır durumda bekliyor. Yerli ve yabancı yatırımcı da bekliyor. Ertelemenin gerekçesi şuydu, YEKA modeli gündeme geliyordu, bir taraftan da 2 bin megavatlık rüzgar müracaatlarının alınması açıklanmıştı, ikisi çakışıp çözülmez bir yumak haline gelmişti. Birinci YEKA başarıyla yapıldı. İkinci YEKA için de ilana çıkıldı. Sonuçta rüzgarda önlisans başvurularının ise Nisan 2020'de alınmasını bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:10
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