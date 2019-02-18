Türeb Başkanı Ataseven: "Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü Her Yıl Ortalama Yüzde 25-30'luk Bir...
1 saat önce
-Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven'in soruları cevaplaması ANKARA - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, AA Enerji Masası'na konuk oldu.
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Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar
Ataseven'in soruları cevaplaması ANKARA - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, AA Enerji Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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