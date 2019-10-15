TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Yıldırım, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.
Enerji gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunacak Yıldırım'ın açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.
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