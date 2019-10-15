Son Dakika Haberleri: TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak
Son Dakika Ekonomi TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak

TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak

41 dakika önce

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak, System.String[]

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Yıldırım, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Enerji gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunacak Yıldırım'ın açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

Hakan Yıldırım, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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