TÜREB'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Arıcı oldu

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ebru Arıcı getirildi.

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, TÜREB'in 29 yıllık tarihinde ilk kadın yönetim kurulu başkanı olan Arıcı'nın enerji sektöründe 16 yıllık deneyimi bulunuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Arıcı, İleri seviyede İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor.

Türkiye'de 6 bin megavat üzerinde rüzgar santrali projesinin inşaat öncesi dönem ve ön lisans dönemi çalışmalarını yürüten Arıcı, Arı-Es Enerji Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

TÜREB genel sekreterliği görevine de Borusan EnBW Enerji Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Güven getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜREB Başkanı Arıcı, birliğin rüzgar sektörünü ileriye götürme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.