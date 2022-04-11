TUREB'te görev değişikliği yapıldı - Son Dakika
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TUREB'te görev değişikliği yapıldı

11.04.2022 11:48
TUREB'te görev değişikliği yapıldı

Turist Rehberleri Birliğinin (TUREB), 4. Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen yeni yönetimi, Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu başkanlığında çalışmalarına başladı.

Turist Rehberleri Birliğinin (TUREB), 4. Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen yeni yönetimi, Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu başkanlığında çalışmalarına başladı.

TUREB'den yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'taki 4. Olağan Genel Kurul'da yeni yönetim seçildi.

Eski TUREB Başkanı Suat Tural ile Eğinlioğlu arasındaki devir teslim töreni 7 Nisan'da yapıldı.

Eğinlioğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Özgür Özaltun, yönetim kurulu üyeleri Macit Şaşzade, Ümit Cihan Müşterioğlu ve Şahin Şahakalkan'dan oluşan yeni yönetim çalışmalara başladı.

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27 Mart, turist, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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