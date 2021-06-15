Türeci çiftinin yeni hedefi kanser aşısı! - Son Dakika

Korona aşısı ile tanıdığımız Uğur ve Özlem Türeci Çifti'nin şimdiki hedefi kanser aşısı üretmek. Koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından 11 ay içinde Covid-19 aşısını geliştiren Uğur Türeci ve Özlem Türeci, şimdi de kanser aşısı üzerinde çalışıyor.

ÇİFT SALGIN COVİD 19 SALGINI ÖNCESİ KANSER AŞISI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Türk çift, Covid-19 aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin kanserle savaşta da büyük bir gelişme sağlayabileceğine inanıyor. Virüslerle mücadele eden bu teknolojinin, "bağışıklık sistemini eğiterek" tümörlerle mücadelede kullanılması hedefleniyor. Söz konusu teknoloji, halihazırda melonom ve beyin tümörleri gibi güçlü kanser türlerinin tedavisi için test ediliyor. Faz-2 aşamasında olan aşıların, 2023'te uygulanmaya başlanabileceği belirtildi.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıda kullanılan mRNA teknolojisi, insan bedeninde virüsle mücadelede gerekli olan proteinin üretilmesi için DNA'da saklanan genetik bilgiyi, hücre çekirdeğinden geçerek ilgili merkeze taşıyor. Virüslerle mücadelede kullanılan bu teknolojinin, tümörerle mücadelede bağışıklık sistemi üzerinde de kullanılması hedefleniyor.

(İHA)