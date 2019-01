Türel: "27 Kavşak Yılda 675 Milyon Tasarruf Sağlıyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kente kazandırdıkları kavşak projeleri ile yılda 675 milyon lira tasarruf sağladığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ermeneklilerin sorun, görüş ve önerilerini dinleyen Türel, hizmetlerini ve projelerini anlattı. Toplantıya AK Parti MKYK üyesi Gökçen Enç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Antalya'nın bugün geldiği noktanın kıymetini bilmek için geçmişi hatırlamak gerektiğini belirten Türel, "Görevde olmadığımız 2009-2014 dönemine baktığımızda Antalya'da adeta hizmet adına çivi çakılmadı, yaprak kıpırdamadı. Şöyle bizim ilk dönemimize baktığımızda 2004-2009 arasında şehir girişleri ottan çöpten geçilmezdi, mezbelelik bir görüntü vardı. Biz o dönemde havaalanından inip Antalya'ya gelen misafirlerimize nasıl önemli bir şehre geldiklerini hissettirecek bir giriş yaptık. Şimdi unutuldu bile. 11 kavşakla birlikte 11.1 km'lik raylı sistemi Antalya'ya getirdik. 2009'da görevi devir ettik. Ne bir kavşak ne bir metre raylı sistem ekleyemediler" diye konuştu.



2014'te yeniden göreve geldikten sonra 27 kavşak daha yaptıklarını anlatan Türel, "Kavşak deyip geçmeyin. Mühendisler hesapladı. Her bir kavşağın yakıt ve vakitten sağladığı tasarruf 25 milyon lira. Yaptığımız 27 kavşakla yılda 675 milyon lira vatandaşın cebinde kalıyor" dedi.



"Ulaşımda metro dönemi başlayacak"



11 kilometre olarak bıraktıkları raylı sistem ağının ikinci ve üçüncü etap projeleri ile bu dönem 55 kilometreye çıktığını belirten Türel, "2019'dan sonra artık gündemimizde metro var. Konyaaltı Liman'dan başlayıp, şehir merkezinden bir kolu Varsak'a çıkan, Lara-Kundu'ya kadar uzanan, Ermenek'in de çok rahat ulaşabileceği yer altı metrosu olacak. Yeniden görev yapma şansı elde edersek, Antalya'da metro ile ulaşım dönemi başlayacak" şeklinde konuştu. Türel, Ermenek'in köstebek yuvasını andıran yolunu da 3 milyon liralık bir yatırımla sıcak asfaltla kapladıklarını kaydetti.



"Hani tapular çekmecede kilitliydi"



Seçim döneminde adayların vatandaşın kapısını çalıp oy isteyeceğini dile getiren Türel, "Buralara gelecekler toplantı yapacaklar. Artık vatandaşın hamasete, boş laflara karnı tok. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2009 senesiydi; bazı belediye başkan adayları geldi Ermenek'te toplantılar yaptı. Hatta bir tanesi çıktı ne dedi? 'Ermenek'in tapu sorunu var, tapular da çekmecemde kilitli.' O kilidi dedi, ben seçimden sonra 2009'da açacağım. Tapularınızı dağıtacağım dedi. O çekmeceyi bulabilene aşk olsun. O çekmece ayaklandı gitti nereye gittiyse! Ne tapu çıktı, ne bir şey çıktı. Ama biz kendi sorumluluğumuz dahilinde ne varsa yapmaya çalıştık. Sonuçta Ermenek'in tapu sorunu, ilçe belediyesinin mülkiyetinde olduğu için onun çözmesi gereken bir şeydi. İşte bakın Kepez'de, Kepez Belediye Başkanı on binlerce tapu dağıttı. Demek ki iş bilenin kılıç kuşananın."



"İmar Barışı ile hak doğdu"



Başkan Türel şöyle devam etti:



"Ama maalesef Muratpaşa bölgesinde; bir de açık ihale adı altında burada yerleşik vatandaşın mülkiyet problemlerini adeta hiç gözetmeyen, hiç eden bir anlayışla Hasan almaz basan alır diye, parayı verenin mülkiyet sahibi olabileceği bir sistemle Ermenekli kardeşlerimi sıkıntıya soktular. Biz kendi elimizdeki imkanları mümkün olduğunca kullandık. Satışını engellemeye çalıştık ama yetki ilçe belediyesinde olduğu için bir yere kadar. Şimdi inşallah artık imar barışı sayesinde bütün bunların hepsi mevcutta ikameti bulunan vatandaşlarımıza artık açık hale geldi. 7143 sayılı kanuna eklenen 3194 Sayılı Kanunun 16. Maddesi kapmasındaki imar barışı çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi'nden arsa rayiç bedeli üzerinden doğrudan satın alma hakkına artık vatandaş sahip. İnşallah vatandaşa bu hakkını, ümit ediyorum ki Muratpaşa Belediyemiz kullandırır. Eskiden belki bazı yasal bahaneler üreterek bunu yapamadıklarını söylüyorlardı şimdi bu hak da var."



"Antalya'nın en büyük yatırımcısıyız"



Tek dertlerinin Antalya'nın kazanması olduğunu vurgulayan Başkan Türel, "Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda Antalya'ya yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapmışız. Antalya'nın en büyük yatırımcı kuruluşlarından bir tanesiyiz. Yatırım ekmek demek, yatırım iş demek. Sadece raylı sistem projemizde 1500 vatandaşımız çalışıyor. Konyaaltı Sahil Projemiz içinde şu an en az bin kardeşimiz ekmek sahibi oldu. Yapımında çalışanları saymıyorum bile. Bir boğaçayı projesi diyoruz. 10 bin kişi ekmek sahibi olacak" dedi.



"Talep edilen noktalara ring sefer"



Vatandaşların sorunlarını dinleyen Türel, Ermenek'te örnek çiftliği ve okullar bölgesinin sorunu çözmek üzere özel bir ring seferi başlattıklarını müjdeledi. Bu hattın talep edilen bütün noktaları dolaşacağını anlatan Türel, aktarmada ücret alınmayacağını kaydetti. - ANTALYA

