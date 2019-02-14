Türel, Antalya'yı Geleceğe Taşıyacak 359 Projesini Tanıttı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'yı yarınlara taşıyacak, aralarında metro, safari parkı, Konyaaltı Marina, Tünektepe, Kültür Vadisi, Kruvaziyer Limanı, akıllı kent ve Millet Bahçesi projelerinin de yer aldığı 359 proje ile 70 bin kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'yı yarınlara taşıyacak, aralarında metro, safari parkı, Konyaaltı Marina, Tünektepe, Kültür Vadisi, Kruvaziyer Limanı, akıllı kent ve Millet Bahçesi projelerinin de yer aldığı 359 proje ile 70 bin kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.



Türel, Cam Piramit'te düzenlenen "Antalya için aşkla yola devam" toplantısında, 20 milyar lira yatırım bedelli ve 70 bin kişiye istihdam sağlayacak projelerini tanıttı. Toplantı öncesi Cam Piramit dışında toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden seslenen Türel, "Bu kalabalık 31 Mart'ta yine Antalya'nın kazanacağını gösteriyor." dedi.



Eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla el ele salona giren Türel, Antalya aşkı için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde lansman toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Beş yıl önce ne söz verdiyse hepsini yerine getirdiğini, gece gündüz çalışarak yatırım rekorları kırdıklarını dile getiren Türel, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın her bir köşesine hizmet götürdüklerini kaydetti.



Türel, 2019-2024 yıllarında gerçekleştirecekleri 20 milyar lira yatırım bedelli 359 proje ile 70 bin kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.



Tüm sulama birlik ve kooperatiflerine kayıtlı çiftçilere, sulamada elektriği ücretsiz sağladıklarını anlatan Türel, bugüne kadar 7 bin 500 çiftçinin faydalandığı bu çalışmadan gelecek dönemde 50 bin çiftçinin yararlanacağını söyledi.



Antalyalıların, Lara Kundu Metro Hattı ile güvenli, rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacaklarını aktaran Türel, 10 bin öğrenciye ulaşan eğitim bursu desteğini 30 bin öğrenciye çıkaracaklarını belirtti.



Konyaaltı Lara hattına metro



Turizme yönelik yeni cazibe alanları oluşturacaklarını anlatan Türel, projelerini şu şekilde sıraladı:



"23 kilometre Konyaaltı Lara hattına metro getiriyoruz. Yukarıda günlük yaşam devam edecek, aşağıda yoğun bir şekilde metro inşatı yapılıyor olacak. Antalya Film Platosu ve Tematik Park Projesi ile turizmin 12 aya yayılmasını planlıyoruz. Proje 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hemen yan tarafına Safari Parkı yapıyoruz. Tünektepe Projesi, Antalya ziyaretçileri için yepyeni bir merkez olacak. 487 yat kapasiteli Konyaaltı Marina Projesi'ni hayata geçiriyoruz."



Bataklık haldeki Boğaçay'ı temizleyerek, eşsiz bir yaşam merkezi haline getirdiklerine değinen Türel, bunun ikinci ve üçüncü etaplarını tamamlayacaklarını belirtti. Antalya'nın sinema markasını güçlendirecek Antalya Kültür Vadisi inşa ettiklerini dile getiren Türel, 420 yat kapasiteli Kruvaziyer Limanı'nı hayata geçireceklerini bildirdi.



Önem verdiği projelerinden birinin de Antalya Millet Bahçesi olduğunu aktaran Türel, Falez ile Antalyaspor Kavşakları arasındaki araç yolunu yerin altına alarak alanı büyüttüklerini, Meltem Mahallesi'ni denize yakınlaştırdıklarını kaydetti.



Akıllı kent Antalya



Yeni yol ve kavşak düzenlemelerini yapacaklarını belirten Türel, kentsel dönüşüm projelerinden de örnekler verdi.



Akıllı kent için tarihi adımlar attıklarını vurgulayan Türel, "Antalya'da akıllı kent kuruyoruz. Antalya'yı adım adım hızlı yaşanan bir teknoloji ile donatmayı planlıyoruz. Yarının Antalyasını kuruyoruz. Projeleri gerçekleştirmek için gün sayıyoruz. Hayallerimizi süsleyen Antalya'yı inşa ediyoruz. İki sözüm var, Antalya dünyanın en gözde şehri olacak, huzur, barış, istikrar hiç bozulmayacak." diye konuştu.



Türel, toplantıda ilçelere yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi.



AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın dünya kenti yolunda emin adımlarla ilerlemesi için Menderes Türel ile yola devam etmek gerektiğini söyledi.



MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, devletin devamlılığı ve milletin bekası için MHP'nin bu yola çıktığını belirtti.

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