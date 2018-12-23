Türel, Avni Tolunay Halkına Müjde Verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, mülkiyet sorunu yaşayan Kepez'in Avni Tolunay Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, mülkiyet sorunu yaşayan Kepez'in Avni Tolunay Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Türel, Avni Tolunay'da 2B alanlarıyla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla ilgili mülkiyet sorununun çözüldüğünü müjdeledi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez sınırlarında imar ve mülkiyet sorunu yaşayan Avni Tolunay Mahallesinin sakinlerine, gelinen süreç ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve diğer ilgili kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu mahalle toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, müjdeli haberler verdi. Başkan Türel, Avni Tolunay Mahallesi sakinlerine öncelikle gelinen süreç hakkında bilgi verdi. 2004 yılında ilk belediye başkanlığı döneminde Antalya'nın devasa mülkiyet sorunları ile karşılaştığını hatırlatan Başkan Türel, "Antalya'nın Vakıflar, Orman, Milli Emlak, Kadastro, tam bir yumak haline dönmüş sorunları vardı. Hızlı bir şekilde bunları nasıl çözeriz diye yola koyulduk. Bazı mesellere 30-40-50 sene çözülememiş. Avni Tolunay gibi. Ama bir ucundan başlamak gerekirdi. 2011 de milletvekili oldum. Başlar başlamaz birinci işimiz 2-B meselesini çözmek oldu. Bu konuda en büyük mağduriyet Antalya'da vardı. Genel Başkan Yardımcısı da olunca Cumhurbaşkanımıza yasa üzerinde çok emekler verdik" dedi.



"Biz çözeceğiz"



2B yasasını ne zaman taahhüt haline getirseler her zaman bir engelleme ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Başkan Türel, "Maalesef attığımız adımlar CHP'nin anayasa mahkemesine itirazları neticesinde hep akamete uğradı. Ama biz yılmadık. Bizim derdimiz sizin mutsuzluğunuzu mutluluğa dönüştürmek. Ama Antalya'da bir kesim üzülerek söylüyorum adeta sizin mutsuzluğunuzdan mutlu oluyor. Anlamak mümkün değil. Biz sizin mutluluğunuzla mutlu oluyoruz. Biz sizin derdinizle dertleniyoruz. Hamt olsun benim milletvekilliği dönemimde 2B meselesini artık kökten çözdük. 2014 senesinde göreve geldiğimde benim 2004-2009 arasındaki belediye başkanlığımdaki başlatmış olduğum bir çalışmanın tamamlanması gerekiyordu. Nerede kalmıştım Antalya'm deyip çalışmaya başladım. Avni Tolunay'ın, Duraliler'in, Ünsal'ın imar sorununu başladık bitirdik. Yine sizlerin mutsuzluğunu, mutluluk görenler zaman zaman yargıdaki girişimleri neticesinde bizi oyaladı. Yaptığımız imar planları yargıda olumsuzlukla neticelendi. Biz bu konuda yine yılmıyoruz. Çözeceğiz. Biz sizin sorunlarınızı çözeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın mazeret arkasına sığınmayız eteğimizden çekiştirirler bizi oyalayabilirler. Ama hedefe ulaşmaktan bizi kimse alamaz. Belki geç olur ama neticelerini hep alırız."



"Şanslı dönemdeyiz"



İmar çalışmalarına başladıklarında Avni Tolunay ile birlikte Duraliler ve Ünsal planlarında da orman sınırları ile ilgili sorunlar olduğunu hatırlatan Başkan Türel, "Biz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri bakanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteği ile Antalya olarak çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. En güzel örneği yakın geçmişten Antalya'nın bir mahallesi ile ilgili Çalkaya 'da, Atatürk Mahallesinde, Döşemealtı Kömürcüler'de mahallere ait özel kanun çıkardık. Bunu kim yapabilirdi. Bunları kim sağlayabilirdi. Sizin destekleriniz sayesinde biz sağladık. Bu görevlerde olamasaydık hala bu sorunlar 30 sene 50 sene 100 sene belki de çözülemezdi. Bunlar için gayret gerekiyor. ve destek gerekiyor. İmar planları ile ilgili yerel mahkemeler çözdü ama biz haklı olduğumuzu düşünerek bunları üst mahkemeler nezdinde takip ediyoruz. Şu anda kesinleşmedi. Avni Tolunay ve Duraliler'in mahkeme kararları. Temyiz safhasında. Ben fahri avukatınız olarak üst mahkemelerde kapı kapı dolaşarak savunuyorum. Biz yılmadan çalışıyoruz ve çözüyoruz" şeklinde konuştu.



"Müjdelemeye geldik"



Ankara'da evrak memurluğu bile yaptığını anlatan Türel, "Orman bölge müdürlüğümüzle yeni bir komisyon oluşturmak suretiyle Avni Tolunay'ı çok ilgilendirmese de Duraliler orman sınırıyla ilgili çok hızlı bir çalışmayı bakanlığımızın talimatlarıyla başlattık. Böylece Avni Tolunay'la birlikte imar planımızı yapmanın daha kolay olacağını söyleyebilirim. Avni Tolunay geçmişte ormanmış. Sonra orman olmaktan çıkmış. Milli Emlak'a dönmüş. Gel de çık işin işinden. Bürokrasinin işi de kolay değil.



Sağ olsun bakan yardımcımız hemen talimatı verdi. Böylelikle mahkeme kararı olan vatandaşlarımızın işini çözdük. Artık Avni Tolunay'ın mülkiyet meselesine yönelik sorunları mahkeme kararı alan kardeşlerimiz ile ilgili çözülüyor. Neden bugüne kadar kaldı mesele; 2B olmasaydı biz bu noktaya gelemezdik. 2B çözüldü ve sizler mahkeme kararını kesinleştirmeseydiniz bu iş gene çözülmezdi. Siz daha mahkeme kararınızı kesinleştireli 1,1,5 sene oldu. 1 senede de biz bu işin çözümü için orta yol bulduk. ve buraya da Avni Tolunay'da 2B alanlarıyla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla ilgili mülkiyet sorununun çözüldüğünü müjdelemeye geldik. Hayırlı olsun. Bundan sonrada imar konusunu mahkemede takip ediyoruz. Şiarımız neydi 'Durmak yok yola devam" dedi.



Yol müjdesi



Başkan Türel, konuşmasının ardından Avni Tolunay'ın yol sorunu ile ilgili bir vatandaşın sorusunu da yanıtladı. Türel, "Akdeniz Sanayi Sitesi önünde bulunan Kentsel Dönüşüm projemiz var. Hepsinin Batı Çevre yoluna bağlanacağı yeni bir yol tasarımı yapıyoruz O yolu da 2019'dan sonra emrinize amade edeceğiz. İmarla ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" şeklinde yanıt verdi. - ANTALYA

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