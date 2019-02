Türel Balbey'de İmkansızlıklar Dışında Kamulaştırma Yapılmayacak

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihi Balbey Mahallesi'ne yönelik acele kamulaştırma kararının bazı çevrelerce çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek, 'Hızlı şekilde bir çözüme gitmek için aldığımız karar, sanki Balbey'in tamamında kamulaştırma yapılacakmış gibi ifade ediliyor. Biz orada bir kentsel yenileme yapıyoruz ve tarihi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz Balbey'de imkansızlıklar dışında kamulaştırma yapmamak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın tarihi en eski mahallelerinden Balbey'e yönelik acele kamulaştırma kararına yönelik açıklama yaptı. Kararın bazı kişilerce yanlış değerlendirildiğini dile getiren Türel, Antalya'nın birçok noktasında kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini söyledi. Bu projeleri yürütürken bazı küçük çevrelerin önlerine engeller çıkartmaya çalıştığını belirten Türel, Biz buna alıştık, geçmişte de Kepezaltı-Santral projesinde bazı vatandaşlarımız oraya gittiğimizde bizi protesto etmişlerdi. Ancak daha sonra protesto eden vatandaşlar ilk önce müracaatlarını yaparak ev sahibi oldu dedi. KAMULAŞTIRMA ULAŞILAMAYAN 16 VATANDAŞIN ALANINA YÖNELİK



Balbey'de kentsel yenileme projesiyle Antalya'nın ikinci Kaleiçi'ni oluşturmak istediklerini vurgulayan Türel, süreci şeffaf bir şekilde, vatandaşlarla yürüttüklerini aktardı. Çalışmalar kapsamında 6636 ve 6722 parsellerde birinci etabını tamamlamaya yönelik çalışmaların sonuna geldiklerini açıklayan Türel, 'Burada vatandaşlarımızın yüzde 85'inin sözleşmeleri imzalamak suretiyle imzasını aldık. Bu mahallemiz Antalya'nın eski mahalleleri arasında yer alıyor. Eski mahallelerde verasete dayalı çok ortaklılık söz konusu veya bazı hak sahiplerine (mülk sahiplerine) hiç ulaşamadığımız da oluyor. Örneğin şu an Balbey Mahallesi'nde 16 vatandaşımızın hala bilgilerine ulaşamadık ve onlarla ilgili iletişim kurmamız mümkün olmuyor. Bu gibi kentsel yenilemelerde tek kişiyi bile bulamazsanız orada proje uygulanması mümkün olamaz. Dolayısıyla bize bu konuda rıza gösteren ve projenin bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşların sorumluluğu bizim üzerimizde. Projemizi çok hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz diye konuştu.



ŞU ANA KADAR HİÇBİR KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ YAPILMADI



Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel yenileme projesi kapsamında kamulaştırma yetkileri olduğunu dile getiren Menderes Türel, çok daha hızlı bir şekilde projenin neticesini sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamulaştırma kararı aldıklarına dikkati çekti. Menderes Türel, 'Aslında olmayan bir yetkimizi almış değiliz, zaten var olan bir yetkimizi daha hızlı sonuçlandırma için bu karar alındı. Bu kararı da sadece ifade ettiğim 2 adada, 6636 ve 6722 adalarda kullanacağız. Ancak şu ana kadar hiçbir kamulaştırma işlemi yapılmadı. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın rızasını almaya yönelik gayreti ortaya koyarak onlarla bu projeleri gerçekleştirmek. Bulunamayan vatandaşlarla ilgili yapacak bir şey yok, kamulaştırmadan başka çaremiz yok. Dolayısıyla burada olmayan bir yetkimizin kullanılması mümkün değil. Ancak Balbey sınırları ile ilgili kentsel yenileme kararımız yaklaşık 2 sene önce Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiği için alınan kamulaştırma kararının kentsel yenileme alanının tamamını kapsayacağı aşikar diye konuştu.



'TARİHİ AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Balbey'in tamamında kamulaştırma yapılacakmış gibi bir hava yaratılmaya çalışıldığını, ancak bunun doğru olmadığına dikkati çeken Türel, konuşmasını şöyle tamamladı



'Birinci etaptaki bulunamayan vatandaşlarımızla veya 10 metrekarenin altında çok varisli, çok ortaklı yerlerde mecburen kamulaştırma yapmak durumundayız. Hızlı şekilde bir çözüme gitmek için aldığımız karar, sanki Balbey'in tamamında kamulaştırma yapılacakmış gibi ifade ediliyor. Biz orada bir kentsel yenileme yapıyoruz ve tarihi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ama bazı eleştirilerde bakıyorsunuz tarihi çeşmeyi bile kamulaştıracak diye gülünç iddialar söz konusu. Dolayısıyla biz orada tarihi korumak, tarihi ayağa kaldırmak için uğraşıyorken bu iddiaların gerçekten çok gülünç olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bizim Balbey'e yönelik yaptıklarımızın hepsi vatandaşlarımızın bilgisi dahilindedir. Dün burada mahallelimizle bir araya gelerek, yaklaşık 2 saate yakın bütün gelişmeleri paylaştım. Bizim önceliğimiz Balbey'de imkansızlıklar dışında kamulaştırma yapmamak. - Antalya

