Türel, Demre ve Kaş İlçelerini Ziyaret Etti

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Demre
Geleneksel 14. Deve Güreşi Festivaline katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türel, Kaş ve Demre ilçesini ziyaret etti.
Başkan Türel'in ilk durağı Demre Geleneksel 14. Deve Güreşi Festivali oldu. Coşku ve heyecanla izlenen deve güreşlerinde konuşan Türel, Demre ve Kaş için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Kendisine verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Türel, daha sonra Kaş ve Demre bölgesine hizmet verecek mezbaha projesini inceledi.
Yavu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Türel, burada yaptığı konuşmada, "Mezbaha tesisimiz hem Kaş hem de Demre'deki hemşehrilerimize hizmet verecek. Bütün hazırlıklar tamam." ifadelerini kullandı.
Türel, Yavu'ya pompa ile su basmak suretiyle su vereceklerini kaydetti.
Başkan Türel, daha sonra Kaş Terminalini de inceledi. Terminalin artık bitme noktasında olduğunu ifade eden Türel, Kaş'a yakışan çağdaş ve modern terminalin yakın zamanda hizmete gireceğini bildirdi.