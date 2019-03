Türel'den Çiftçiye 5 Yılda 1 Milyarlık Destek Sözü

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, önümüzdeki 5 yıl içinde, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürecek her ilçeye en az bir Tarım Market başta olmak üzere, yeni haller, soğuk depoları, güneş enerjisinden bedava elektrik gibi toplamda 1 milyar TL'lik destek vereceklerini söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den yeni dönem adayı Menderes Türel, yeni 5 yıllık dönem için Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya tarım sektörüne yönelik projelerini açıkladı. Antalya'nın turizm kadar tarım şehri, hem turizm hem de tarımın başkenti olduğunu belirten Menderes Türel, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da beslediğini, bu yüzden tarımda üretimin artması ve üretimin desteklenmesinin belediyecilik anlayışlarındaki en önemli projelerden biri olduğunu kaydetti. SULAMA SUYUNA BEDAVA ELEKTRİKTEN 8 BİN 641 ÇİFTÇİ YARARLANDI



Eskiden sulama suyu sistemlerini DSİ veya ilgili bakanlıkların yaptığını, bu dönemde Antalya'nın birçok yerinde kapalı devre sulama suyu sistemleri kurduklarını belirten Türel, Çünkü toprağımızın verimliliğinin artırılmasını sağlayan bu yatırımları bizim üzerimize düşmeyen bir görev gibi görmezlikten gelemezdik. O yüzden üzerimize düşeni yaptık. Çiftçimizin rekabet gücünün artırılması için de özellikle sulama suyunda elektriği bedava kullandırmak suretiyle sulama suyu maliyetlerini yüzde 50'ye düşürdük. Antalya'da 8 bin 641 çiftçi ailesi şu anda sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor ve yüzde 50 daha düşük ödüyor dedi.



YENİ DÖNEMDE 50 BİN ÇİFTÇİYE ÇIKIYOR



Belediyeye bağlı birlik ve kooperatiflerde uyguladıkları sulama suyuna bedava elektriğin yeni dönemde Antalya'daki bütün sulama birliği ve kooperatiflerine yaygınlaşacağını açıklayan Türel, Güneş enerji santrallerimizden belediyemize herhangi bir maliyet yükü olmadan elde ettiğimiz elektriği çiftçimize ücretsiz kullandırıyoruz. Böylelikle balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretiyoruz. Bir dahaki dönemde tüm sulama birlik ve kooperatiflerinde 50 bin çiftçi ailesi sulama suyunda elektriği bedava kullanmış olacak dedi. 700 MİLYONLUK TARIMSAL YATIRIM Büyükşehir Belediyesi olarak toptancı haller, göletler, soğuk hava depoları gibi yatırımların da bulunduğunu dile getiren Türel, yeni dönemde de yine toptancı haller, göletler, soğuk hava depoları, sulama malzeme desteği, sulama suyunda bedava elektriğin sağlanacağı güneş enerjisinden elektrik üretim alanları, yeni mezbaha ve hayvan borsası, süt soğutma tankı, erken uyarı sistemi ve tarım marketler gibi toplamda 700 milyon TL'lik yatırım bütçesi ayırdıklarını kaydetti. Türel, bu yatırımların haricinde çiftçiye sağlanacak diğer desteklerle de tarım sektörüne yönelik toplamda 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım ve destek sağlanmış olacağını söyledi. HER İLÇEYE TARIM MARKET



Özellikle çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınması karşısında ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Türel, yeni dönem için girdi maliyetlerini en az yüzde 20 düşürecek 'Tarım Market' projesini açıkladı. Çiftçinin 'Dolar, döviz, Euro düşüyor ama gübre fiyatı ithalata dayalı olmasına rağmen düşmüyor' yakınmasında halklı olduğunu belirten Türel, 'O yüzden tarım marketleri büyükşehir belediyesi olarak kuracağız ve piyasa dengesini sağlayacağız dedi. İLK ETAPTA GÜBRE, NAYLON VE SERA İPLİĞİ



Tarım marketlerle ilk etapta gübre, solarizasyon naylonu, sera ipliğinde satış fiyatlarını en az yüzde 20 düşüreceklerini belirten Türel, 'Nakliye ve işçiliği biz üstleneceğiz ve belediyeye ait dükkanlar nedeniyle kira maliyetimiz olmayacak. Bu maliyetleri büyükşehir belediyesi üstlenmek kaydıyla en az yüzde 20'lik indirime vesile olacak. Çiftçinin en önemli girdi kalemleri olan gübre, solarizasyon naylonu ve sera ipliğinde tarım marketlerimizde gerekirse büyükşehir belediyesi olarak ithalatı da kendimiz yapmak kaydıyla maliyetleri yüzde 20 düşüreceğiz diye konuştu.



FİDE VE TOHUMDA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMLİ SATIŞ



Çiftçinin kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı sertifikalı hububat ve yem tohumlarında da yine yüzde 20'lik indirimi, 20 dekara kadar alanı olan ihtiyaç sahiplerine sağlayacaklarını açıklayan Türel, 'En önemlisi fide desteğimiz. Tarım kredi kooperatiflerinden TİGEM'e birtakım araştırma kuruluşlarından sertifikalı olarak, devletin resmi makamlarından Antalya'da 100 bin adet zeytin, ceviz ve badem fidanının en az yüzde 50 indirimli olarak çiftçimize tarım marketlerde satılmasını sağlayacağız. Böylelikle iç piyasada bu fidanların üretimini yapanlara da ciddi desteğimiz olacak dedi.



ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ



Zararlılarla mücadelenin de çiftçinin maliyet yüksekliğinden yakındığı konulardan biri olduğuna işaret eden Türel, Zararlılara karşı tarım sektöründe parazitoit, predatör dediğimiz faydalı böcekler var. Bunlardan 6 milyon adet faydalı böceği çiftçilerimize ücretsiz dağıtacağız. Bu Antalya'nın ihtiyacının önemli bölümünü karşılayacak. Ayrıca sarı, mavi yapışkan dediğimiz tuzaklar da var zararlıyla mücadelede. Bunları da yüzde 50 indirimli çiftçimizin hizmetine tarım marketlerimizde sunacağız ve böylelikle girdi maliyetlerinde çok önemli bir düşüşü temin etmiş olacağız diye konuştu. TARIM MARKETLERE ÖZEL KREDİ KARTI



Tarım marketlerin ihtiyaç olan her ilçeye açılacağını dile getiren Menderes Türel, 'Üretim yoğun olduğu ilçelerde ise 2-3 tane açmak gerekiyorsa açacağız. Ama her ilçede en az bir tane planlıyoruz. Yoğun talep olursa daha da fazlası açacağız. Biz sadece tarım marketlerde geçerli olacak başta Ziraat Bankası, kamu bankalarıyla anlaşmalı kredi kartları oluşturacağız ve çiftçimiz sadece bu tarım marketlerde geçen kredi kartlarıyla gelip alışverişlerini vadeli olarak da yapabilecek. Böylelikle ödeme zorluğu da çekmeyecek dedi. - Antalya

