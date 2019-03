Türel'den İşçilere Seyyanen Zam Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplu iş sözleşmesi öncesinde taşerondan belediye kadrosuna geçen belediye işçilerine seyyanen zam müjdesi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplu iş sözleşmesi öncesinde taşerondan belediye kadrosuna geçen belediye işçilerine seyyanen zam müjdesi verdi. Türel, "Türkiye'de taşerondan belediye kadrosuna geçen işçilere sendika yetkisini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz, yine bir ilki gerçekleştiriyoruz" diyen Türel, Hak-İş ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacağını da açıkladı. Bu zamla en düşük belediye işçisinin maaşı 2668 liraya yükselirken belediye işçileri Başkan Türel'i omuzlarına alarak sevgi gösterilerinde bulundu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Hak-İş Konfederasyonu Antalya Şubesi tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma toplantısına katıldı. Cam Piramit Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-iş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce işçi katıldı. Büyük bir coşku içerisinde geçen toplantıda mesai arkadaşlarına seslenen Başkan Türel, "Sizler bizim yaptığımız bütün çalışmaların, aldığımız bütün hayır dualarının görünmez kahramanlarısınız" diye konuştu.



Büyük bir başarı hikayesini sizlerle yazdık



Büyükşehir Belediyesi'nin fedakar işçileri sayesinde Antalya'nın çok daha güzel yerlere geldiğini ifade eden Başkan Türel, "Büyükşehir Belediyesi'nin her çalışanı kendisiyle gurur duyabilir. Bu 5 senede büyük bir başarı hikayesini hep birlikte yazdık. Gazipaşa'dan Kaş'a, deniz kıyısında dağın başına nerede ihtiyaç varsa mümkün olan hizmetleri hayata geçirmeye çalıştık. Alt yapıdan sosyal hizmete, hobi bahçelerinden tramvaya, eğitimden spora kadar her alanda önemli yatırımları gerçekleştirdik. Bugün Menderes Türel karşınızda bir kez daha Antalya'nın hizmetine talip olmuş ve uygun görülmüşse bunda benimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarımın payı var. Başarıda payı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.



İşçi dostu bir belediye olduk



2014 senesinde görevi devraldığında Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin sigorta primleriyle ilgili bile gerekenlerin yapılmadığını hatırlatan Türel şunları söyledi: "Biz göreve geldiğimizde personeline 7 milyon yani 7 trilyon borçlu bir belediye devir aldık. Ama geldik 7 milyon borcu sıfıra indirdik. Şimdi şükürler olsun çalışanının hakkını alın teri kurumadan ödeyen bir belediyeyiz. Son 5 senede gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimler olarak Büyükşehir Belediyesinde biz her zaman işçi dostu olduk ve bunu her fırsatta ispat ettik."



Alın teri ve akıl terinden tasarruf edilmez



Her sözleşmede düşük maaş alan çalışanlara mümkün olduğu kadar en yüksek artışı yapmaya çalıştığını ifade eden Başkan Türel, şöyle devam etti: "Bir kurum her şeyden tasarruf edebilir ama alın teri ve akıl terinden asla tasarruf edemez. Biz finans yönetimini iyi bilen kadrolar olarak çalışanına borcu olmayan bir belediye haline geldik. Sadece belediyemizin çalışanlarıyla ilgilenmekle kalmadık Antalya turizmine, tarımına hizmet eden düşük gelirli çalışanların da yanında olduk. Onlara konut projelerine kadar büyük destekler sağladık." Türel, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin düşük gelirli çalışanlarını konut sahibi yapacak bir projenin de hayata geçirileceğini söyledi.



Türel işçiye seyyanen zam yaptı



"Türkiye'de taşerondan belediye kadrosuna geçen işçilere sendika yetkisini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz, yine bir ilki gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Türel, Hak-İş ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamayı beklemeden İnsan Kaynakları A.Ş'de çalışan personele seyyanen zam müjdesi verdi. Buna göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş.'de çalışan ve 2 ile 3 bin TL arasında aylık alan işçilerin maaşlarına net 350 TL, 3 bin ile 4 bin TL arası aylık alan işçilerin maaşlarına net 250 TL, 4 bin ile 5 bin TL arasında aylık alan işçilerin maaşlarına 150 TL, 5 bin TL üzeri alan aylık alan işçilerin maaşlarına 100 TL artış sağlandı.



Federasyon başkanı Arslan'dan teşekkür



Bu açıklamaların ardından sahneye çıkan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da Büyükşehir Belediyesi işçileri adına Başkan Türel'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerini başlattıklarını açıklayan Arslan, "Bu zammın anlamı şudur Hak-İş olarak enflasyon farkı talep ediyoruz, belediyemiz yeni asgari ücrete yüzde 4 zammı yaptı. Şimdi bunu üzerine 350 TL net alt gruplara ilave edeceğiz. Temmuz ayında yüzde 4 zam daha yapılacak. Bunların hepsini topladığınız zaman hem 350 TL, hem önceki yüzde 4 hem sonraki yüzde 4 olmak üzere yüzde 25'lere varan bir artıştan bahsediyoruz. Onun için enflasyon farkının da üzerinde bir artışın sağlanmış olması bizim için Antalya için gerçekten takdir edilecek bir durum. Onun için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Türel'i omuzlara aldılar



Konuşmaların ardından Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan Başkan Türel'e teşekkür plaketi takdim etti. Bu zamla en düşük belediye işçisinin maaşı 2668 liraya yükselirken Cam Piramit'i dolduran binlerce işçi ise Başkan Türel'i omuzlarına alarak teşekkür etti. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın!

6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar

Düden Çayı'nda Sürüklenen Raftingcileri Çevredekiler Kurtardı

e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu