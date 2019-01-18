Türel: "Deniz Otobüsleri 150 Bin Yolcu Taşıdı"

Kemer'de vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya-Kemer arası hizmet veren Deniz Otobüsünün bugüne kadar 150 bin yolcu taşıdığını, böylece Kemer'in kazandığını söyledi.

Kemer'de vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya-Kemer arası hizmet veren Deniz Otobüsünün bugüne kadar 150 bin yolcu taşıdığını, böylece Kemer'in kazandığını söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer'de vatandaşlarla buluştu. Türel, Antalya-Kemer arası hizmet veren Deniz Otobüslerinin sefere çıktığı günden bu yana 150 bin yolcu taşındığını söyledi. Bu hizmetle Kemer esnafının kazandığını belirten Başkan Türel, "Deniz otobüslerini biz ilk dönemimizde kazandırdık.



Bizden sonraki gelen yönetim bir kaptan bir miço bulup deniz otobüslerini çalıştırmadı, çürümeye terk etti. 2014'te tekrar göreve geldik ilk işimiz bunları sefere koymak oldu.150 bin kişi Kemer'e gelip, caddesinde sokağında gezip, lokantasında yemek yiyip, kafesinde oturup çayını kahvesini içip, dükkanlarında alışveriş yaptı. Kim kazandı? Kemer kazandı. Kiminle kazandı? Bizimle kazandı" dedi.



Kemer'i taş devrinden kurtardık



Kemer'e yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Türel, "Yaptığımız hizmetlerle, Kemer'i taş devrinden kurtardık. Liman Caddesi muhteşem oldu. Biz olmasaydık olur muydu? 3.5 ayda bitirdik. Özellikle kavşaklarımızda Kemer'in dışında karayolları ile birlikte çok önem arz eden çalışmalar oldu. Bazıları çıktı karayollarına teşekkür etti ama o yolların alt yapısını biz yaptık. Kemer'de asfaltsız yol bırakmadık. Derdimiz memlekete hizmet etmek. Çocuklarımıza daha güzel bir Kemer kalsın istiyoruz" diye konuştu.



İnsana dokunan hizmetler



Tarıma, çiftçiye destek verdiklerini anlatan Başkan Türel, "ASMEK ve AKBEM'de tarih yazdık. Bu merkezlerimiz Kemer'deki çok önemli hizmetlerimizden birisi oldu. Bir çok Kemerli hemşerimiz ve çocuklarımız ASMEK ve AKBEM'den faydalandı, hayatları değişti. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal kartla destek oluyoruz. Her şey kemer için Kemer'in daha güzel olması için" dedi. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar

Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim"

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı