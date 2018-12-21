Son Dakika Haberleri: Türel: "Destek Sizden Hizmet Bizden"

Türel: "Destek Sizden Hizmet Bizden"

4 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Yolunuz hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin gerçek sahibi ve mimarları bize verdiğiniz destekle sizlersiniz.

Türel:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Yolunuz hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin gerçek sahibi ve mimarları bize verdiğiniz destekle sizlersiniz. Destek sizden hizmet de bizden" diye konuştu.

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, meclis üyeleri, belediye bürokratlarının da bulunduğu ziyarette Yarbaşçandır sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e hizmetleri için teşekkür etti. Yarbançandır sakinlerine seslenen Türel, Antalya'nın her köşesine hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Bu gayretin vatandaşa hizmet olarak döndüğünü ifade eden Türel, Yarbaşçandır'ın yolunun ilk kez sıcak asfaltla buluşmasının kendilerine nasip olduğunu kaydetti. Yarbaşçandır'a 12 kilometre sıcak asfalt yaparak, ulaşımı konforlu hale getirdiklerini belirten Türel, bu çalışma için 7.5 milyon lira harcadıklarını söyledi. Türel, 2013 yılında il Özel İdaresi'nin Antalya'nın 539 köyüne yaptığı yatırımın 10 milyon lira olduğunu hatırlatan Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin sadece Yarbaşçandır'ın asfaltı için 7.5 milyonluk bir kaynağı ayırabildiğini aktardı.

"Destek sizden hizmet bizden"

Türel, "Şöyle bir hatırlayın 2014 seçim kampanyasında o dönemki diğer partilerin Büyükşehir adayları ne diyordu? Yahu Antalya'dan Akseki'ye hizmet mi gider, Kaş'a hizmet mi gider diyordu? Biz de çalışırsan hizmetin kralı gider demiştik. Hizmetin küçüğü büyüğü hiçbirini ayırt etmeden bütün vatandaşlarımızın sesine kulak verdik" dedi.

Bu hizmetlerin halkın desteği ile gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Türel, "Biz olmadığımız dönemlerde inanın bu hizmetlerin yapılamadığını Antalya'nın 5 senede 15 sene geride kaldığını o günleri unutmayalım. Sizin destekleriniz olmasaydı hala bu hizmetleri bekliyor olacaktık. Bu hizmetlerin gerçek sahibi ve mimarları desteğinizle bize bu imkanı veren sizlersiniz. Destek sizden hizmet de bizden" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:14 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Menderes Türel, Antalya, Güncel
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