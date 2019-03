Türel Döşemealtında Konuştu : "Antalya'nın Neresine Gitseniz Hizmetlerimizi Görürsünüz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı ilçesi Ilıca, Dağbeli, Akkoç, Bağdemağacı mahalleleri ile TOKİ konutlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı ilçesi Ilıca, Dağbeli, Akkoç, Bağdemağacı mahalleleri ile TOKİ konutlarında vatandaşlarla bir araya geldi."Antalya'nın neresine gitseniz bizim hizmetlerimizi görürsünüz" diyen Türel, Döşemealtı'na raylı sistem, hızlı tren, otogar, hastane müjdeleri verdi.



AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti Korkuteli Başkan Adayı Emre Afacan'ın da katıldığı vatandaş buluşmasında Başkan Türel, Döşemealtı'na çok önemli hizmetler yapma gayretinde olduklarını belirterek, "Döşemealtı'na dünyanın en önemli tesislerini kazandırdık. İşte Antalyaspor Tesisleri… Dünyanın en önemli yıldızları geliyor. Katlı köprülü kavşaklar yaptık. İnşallah şimdi Çubukbeli de bitecek. Bucak'a kadar yollar kırmızı ışıksız oluyor. Döşemealtı'nın merkezine daha yakın bir alanda 1500 yataklı şehir hastanesini yapıyoruz ve bu bölgenin en büyük hastanesi olacak. Döşemealtılı hemşerilerimiz dediler ki biz yanı başımızda 100 yataklı devlet hastanesi istiyoruz. Biz ona da tamam dedik. Projeleri bitti inşaatı da yakında artık" diye konuştu.



50 bin çiftçiye sulama suyunda elektrik bedava



Döşemealtı'nda 50 km'si sıcak asfalt olmak üzere 100 km asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Türel, şunları söyledi: "Karaveliler'de kapalı devre sulama sistemimiz bitti. Çığlık, Yağca, Kovanlık mahallelerimizin kapalı devre sulama suyu ihalemizi bu ay içinde tekrar yapıyoruz. Güneşten elde ettiğimiz elektrikle 1716 çiftçi ailesi Döşemealtı'nda sulama suyunda elektriğe bedel ödemiyor. Gelecek dönemde Antalya'daki bütün sulama birlik ve kooperatiflerinde 50 bin çiftçimizin artık sulama suyunda elektriği bedava kullanmasına sağlayacağız. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız."



Bizden başkanı yapamaz



Türel şöyle devam etti: "Elinde projesi olmayanlar, bu işlere kafa yormayanlar hemen proje hırsızlığı yapıyorlar. Diyorlar ki şimdi ben de sulama suyunda elektriği bedava kullandıracağım. Siz 2009'da 100 bin kişiye elektrik bedava dediniz unuttunuz gittiniz size kim inanır. Çıkmışlar Menderes Türel'in yaptığını ben de yapacağım diyorlar. O işleri Menderes Türel ve kadrolarından başkası yapamaz. Biz kruvaziyer liman yapacağız diyoruz. Önce karşı çıkıyorlardı, olmaz diyorlardı. Şimdi biz de kruvaziyer limanı yapacağız diyorlar ama derslerine çalışmadan konuşuyorlar. Çünkü kruvaziyer liman yapacağız dedikleri yer büyük limanın içi ve genişleyecek 1 santim alanı yok. Oraya yapılması mümkün değil."



Biz kazandığımızda Antalya kazanıyor



"Sizlerin karşısına verdiği her sözü tutan bir belediye başkanı olarak gelmenin onuru bana yeter" diyen Başkan Menderes Türel, "Antalya'nın neresine gitseniz bizim hizmetlerimizi görürsünüz. Biz kazandığımızda Antalya kazanmış. Biz kaybettiğimizde Antalya 5 senede 15 sene kaybetmiş. Biz metro diyoruz. Onlar diyor halk su diyor, halk süt diyor, halk yem diyor, halk mama diyor, halk et diyor. Kimsenin projesini küçümsemeyiz ama bunlar bir projenin başına halk koyunca o projeyi halkın zannediyor. Halkın suyu musluktan tertemiz akan sudur. Geçmişte Türkiye'nin en pahalı suyu yaptıkları içme suyunu geldik biz Türkiye'nin en ucuz suyu haline biz getirdik. Halka hizmeti biz böyle veriyoruz" diye konuştu.



Verdiğim her sözü tuttum



Belediyecilik anlayışlarında büyük küçük sorun ayrımı olmadığını ifade eden Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: "TOKİ konutlarımızın balkon sorunu da bizim sorunumuz dedik ve zorlu bir bürokratik sürecin ardından bu sorununuzu da çözdük. Hayırlı uğurlu olsun. Verdiğim her sözü tuttum. TOKİ de balkon dediysem balkon, Antalya da kavşak dediysem kavşak, raylı sistem dediysem raylı sistem, Allah'a şükürler hepsini yapmak nasip oldu."



Raylı sistem hızlı tren



Gelecek dönemde dördüncü etapta raylı sistemi Döşemealtı'na uzatacaklarını belirten Türel, "Döşemealtı'ndan raylı sisteme bindiniz mi ver elini Antalya, ver elini Tıp Fakültesi, Araştırma Hastanesi, ver elini Konyaaltı, Havaalanı, ver elini TOKİ istediğiniz yere ulaşacaksınız. Döşemealtı'na otogarı getiriyoruz. Enerjisini kendi üretecek akıllı bina olacak. Hızlı treni getiriyoruz" dedi.



Yemek servisi Türel'den



Başkan Türel, daha sonra TOKİ konutlarında vatandaşların evine konuk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan balkonda çay içti. Başkan Menderes Türel, Kovanlık mahalle sakinlerinden İsmet Aktaş için okutulan mevlide katıldı. Türel, vatandaşlara sini üzerinde yemek servisini kendi elleriyle yaptı. - ANTALYA

