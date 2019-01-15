Türel, Elmalı'da Yaptığı ve Yapacağı Projeleri Anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Katar'ın iki misli büyüklüğünde bir şehirde belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "Bunun hakkını vermek ancak çalışarak olur.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Katar'ın iki misli büyüklüğünde bir şehirde belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "Bunun hakkını vermek ancak çalışarak olur. Çok çalışacağız." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türel, Elmalı ilçesinde AK Parti teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.



Teşkilat üyelerinden vatandaşlara bugüne kadar yapılan hizmetleri ve bundan sonra yapılacak projeleri anlatmalarını isteyen Türel, bugüne kadar yapamayacakları hiçbir konuda söz vermediklerini, söz verdikleri her projeyi de hayata geçirdiklerini vurguladı.



CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı sürecinde yapacağını söylediği projelerinin hiçbirisinin gerçekleşmediğini savunan Türel, "(Balon eğlence parkı yapacağım) demiş, oradan fotoğraf çekmişler, o balon parkı balon olmuş uçmuş gitmiş. Yerinde yeller esiyor. Bir tane enerji kule, 'Antalya'nın Eyfel'i yapacağım' demiş. Ne kule var ne enerji var. Hepsi palavra." değerlendirmesinde bulundu.



"Antalya 5 senede 15 yıl kaybetti"



Eski CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın da vatandaşa bedava elektrik sözü verdiğini ifade eden Türel, açıklamasında şunlara değindi:



"100 bin kişiye iş sözü vardı seçilince 'Bir sıfırı benden habersiz koymuşlar' dedi. 'Antalya Ankara'dan zengin' dedi ama seçildiği gün enkaz borç edebiyatı yaptı, 5 senesini borç edebiyatıyla, mazeretle geçirdi. Olan Antalya'ya oldu. 5 senede 15 sene kaybetti. Onun için yaptığımız hizmetler bizim en güçlü tarafımız. Onların ustası Akaydın ise bizim de ustamız hamdolsun ustaların ustası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yapamayacağımız işi vaat etmeyiz, vaat ettikse yaparız."



Kendisinin seçim öncesi verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, hatta daha fazla projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Türel, son 5 yılda Antalya'ya ve Elmalı'ya yapılan hizmetleri anlattı.



Elmalı'da ilk asfalt plenti tesisini kurduklarını aktaran Türel, 174 kilometre asfalt hizmeti sunduklarını bildirdi.



"Borçlar sıfırlandı, maaşlar zamanında ödeniyor"



2014'te göreve başladığında Antalya Büyükşehir Belediyesinin personeline 7 milyon lira borcu bulunduğuna değinen Türel, borcun sıfırlandığını, personeline maaşını, ikramiyesini, sosyal alacağı dahil ne alacağı varsa hepsini zamanında ödeyen bir belediye haline geldiğini belirtti.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin Elmalı'da çiftçiye yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini anlatan Türel, bin 314 çiftçi ailesine yaklaşık bir milyon liralık destek sağlandığını bildirdi. 2 milyon 250 bin liralık yatırımla Elmalı mezbahasının, 3,5 milyon liralık yatırımla da Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nin yenilendiğini belirten Türel, sağlık, sosyal, kültürel, spor alanlarında yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Hizmetlerin devam edeceğine kaydetti.



Türel, "Bu hizmetlerin vebali hepimizin üstünde. Katarın iki misli büyüklüğünde bir şehirde belediye başkanlığı yapmak ve bunun hakkını vermek ancak çalışarak olur. Çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Türel, vatandaşların sorularını yanıtladı.



Oyuncu Necati Şaşmaz ve ekibi de Türel'in toplantısına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şaşmaz, bir vatandaşın çocuğu için istediği akülü araba talebini karşılama sözü verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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