Son Dakika Haberleri: Türel ile Çelik, Basketbol Maçında Rakip Oldu

Türel ile Çelik, Basketbol Maçında Rakip Oldu

53 dakika önce

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basketbol maçında karşı karşıya geldi.

Türel ile Çelik, Basketbol Maçında Rakip Oldu, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basketbol maçında karşı karşıya geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ni gezdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den yeniden düzenlenen sahile yönelik bilgi alan Çelik, sahilde basketbol oynayan gençlerin teklifini de kırmadı. Menderes Türel ile montlarını çıkaran Çelik, farklı takımlarda oynadı. Daha sonra oyundan kareleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, "Antalya Konyaaltı Sahili'nde gençlerle maç muhteşemdi. Menderes Türel kardeşimle ilk defa ayrı takımlarda yer aldık. Kazanan tabi ki Antalya" ifadelerini kullandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

Menderes Türel, Antalya, basketbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Babası, Antalya'da Toprağa Verildi TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Babası Hayatını Kaybetti

ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:46:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türel ile Çelik, Basketbol Maçında Rakip Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]