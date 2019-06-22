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Türel'in acı günü

16 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybetti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı sebebiyle Antalya'da özel bir hastanede yaklaşık 5 aydır tedavi görmekte olan Antalya Büyükşehir belediyesi eski başkanı Menderes Türel'in 81 yaşındaki annesi Serçin İnci Türel hayatını kaybetti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Serçin İnci Türel, yarın ikindi namazını müteakip Muratpaşa Cami'nde kılıcak namazın ardından Uncalı Mezarlığında toprağa erilecek.

Menderes Türel acı haberi sosyal medya hesabından " Canım annem Serçin İnci Türel Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 23 haziran 2019 pazar günü (yarın) ikindi namazına müteakip Muratpaşa Camii'nden kaldırılacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:29 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Menderes Türel, Antalya, 3. Sayfa
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