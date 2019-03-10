Türel: "Korkuteli Çağ Atlayacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nde Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nde Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Bugüne kadar verdiği sözlerin fazlasını yerine getirdiğini belirten Türel, "Ömer İşlek'in sunacağı bütün projeler aynı zamanda Menderes Türel'in de projesidir. Ömer İşlek'in verdiği söz Menderes Türel'in sözüdür, Devlet Bahçeli'nin sözüdür, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez geçen hafta Korkuteli'nin özlemle beklediği doğalgaz yatırımıyla ilgili somut adımların atılacağının müjdesini verdi. Doğalgazı da Korkuteli 'ye inşallah biz getireceğiz" dedi.



Korkuteli çift kanatla uçacak



Korkuteli'yi çağ atlatacak projelerle de tanıştıracaklarını belirten Türel, "Nasıl ki Manay suyunu Korkuteli'ye biz getirdiysek diğerlerini biz yapacağız. Sizlerin destekleri olmasaydı, bizleri bu görevlere getirmeseydiniz hala Korkuteli'nin Otogarı yarım kalmıştı, Fatih Caddesi yarım kalmıştı. Toptancı hali de hala bitmeyi bekliyordu. Biz bunları sizler sayesinde yaptık. Şimdi inşallah Ömer İşlek kardeşimle Korkuteli'ni çift kanatlı uçurarak çok daha büyük projelere taşıyacağız. Bize güvendiğiniz müddetçe, sizlerin güvenine layık olmak için çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız" diye konuştu.



Önce Antalya sonra siyaset



Her zaman önce Antalya sonra siyaset kazansın dediğini söyleyen Başkan Menderes Türel, "Bizim için öncelik her zaman Antalya'nın kazanmasıdır. Siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın dedim. Adaylar yarışmasın, projeler yarışsın dedim. Aramızdaki fark projelerimizde. Biz projelerimizle geliyoruz halkın huzuruna. Siz bizi desteklediğiniz müddetçe biz sizin için varız. O yüzden destek sizden hizmet bizden diyoruz" ifadelerini kullandı - ANTALYA

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