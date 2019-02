Türel: "Meltem Pazarı'nı Yakışır Hale Getireceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yapacakları yeni düzenleme ile Meltem Pazarını mahalleye ve esnafa yakışır hale getireceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Meltem Perşembe Pazarı alanı içerisinde Pazarcılar Odası esnafı ile biraraya geldi. Toplantıya Cumhur İttifakı Muratpaşa Adayı Gökçen Özdoğan Enç, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, muhtarlar ve pazarcı esnafı katıldı. Başkan Türel, herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışına sahip olduklarını belirterek, verdiği her sözü yerine getiren bir belediye başkanı olduğunu söyledi. Meltem Mahallesi'ndeki Pazar yerinin esnafa yakışmadığını daha çağdaş ve modern bir Pazar yerine ihtiyaç olduğunu belirten Türel, bu konuda yapılan çalışmalarını anlattı.



"Yılan hikayesine dönmüştü"



Bölgede yılan hikayesine dönen bir plan problemi olduğuna dikkat çeken Menderes Türel, "Biz defalarca planı gerektiği şekilde yapmaya çalışsak da maalesef bir bölümünün sınırları çizilmemiş Milli Emlak'ın ve Hazine'nin mülkiyeti olması hep bir dava sürecini ortaya koydu. Yaptığımız planlar yargıdan döndü ve sizin Meltem'deki Pazar yerinizin imar sorunu bir kangren haline dönüştü. Ben bu sorunu çözeceğimi bir buçuk sene önce İsmail Başkana söylemiştim. Kolay söz vermem. Söz verdim mi de yerine getiririm. Sağ olsun Valimiz bizim her konuda önümüzü açıyor. İlgili arkadaşları defterdarımız dahil çağırarak bizim plan proje ekibi ile bir araya getirdi. Yapacağımız planı anlattık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaya Hazine de Milli Emlak'taki arkadaşlar da olumlu kanaatlerini ortaya koydu" dedi.



"Bizden başkası çözemez"



15 Şubat 2019 tarihli Büyükşehir meclis toplantısında Meltem Pazarı'nın planlama sorununu onaylayarak geçirdiklerini müjdeleyen Başkan Türel, "İnşallah bundan sonra büyük bir aksilik olmazsa bu sorun çözülmüştür. Menderes Türel bir sözünü daha yerine getirmiştir diyebiliriz. Tabi bunun binlik plan aşaması var. Muratpaşa adayımız Gökçen Enç de seçilirse ilk işlerinin arasında binlik planı geçirmek olduğunu söylüyor. Bu işi bizden başkası çözmez. Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır. O yüzden biz her noktada sizlerin destekleri sayesinde hizmet ediyoruz" diye konuştu.



"Antalya'da tanzim satışa gerek yok"



Son günlerde gündemde olan tanzim satış uygulaması hakkında da açıklamalarda bulunan Türel, Antalya'nın üretici bölgesi olduğunu ve bütün pazarların tanzim satış gibi olduğunu ifade ederek, Antalya'da böyle bir uygulamaya gerek olmadığının altını çizdi. Üretici ve esnafı düşünürken, tüketiciyi de düşünmek zorunda olduklarını da vurgulayan Başkan Türel, "Hem vatandaşımıza tarlada üretilen domatesin üç misli dört misline ulaşmasını engelleyeceğiz hem de üreticimizin yanında olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekirse tarım marketlerimizi kurup, piyasa dengesini sağlayacağız. Eli nasırlı çiftçimize gübresini, sera naylonunu, sera ipliğini piyasa şartlarının altına sağlayarak girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Sulama suyunda Büyükşehir'e bağlı olan birlik ve kooperatiflere sulama suyunda elektriği nasıl bedava yaptıysak şimdi ana girdi kalemlerinde de bunu yapacak adımları atıyoruz."



"Kazanan Antalya olacak"



Başkan Türel, "Biz birlikte güçlüyüz. Siz bizleri birlik beraberlik içerisinde desteklediğiniz takdirde kazanan hep esnafımız oldu, Antalya oldu. Bizim olmadığımız dönemde yapılamayan hizmetleri çok iyi biliyorsunuz. Bu seçim parti seçimi değil, belediye seçimi. Sizin kazancınızı, ekmeğinizi kim arttıracaksa sizin sorunlarınıza kim daha sahip çıkıp, sorununuz kim daha iyi çözebilecekse onu doğru olarak seçtiğinizde aslında kazanan siz oluyorsunuz. Gelecek dönem için açıkladığımız 359 proje 70 bin kişiye iş imkanı sağlayacak diyoruz. Mesele Antalya meselesi. İnşallah sizler sayesinde kazanan yine Antalya, sizler olacaksınız" ifadelerini kullandı.



İsmail Öz'den Türel'e teşekkür



Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ise Türel'in söz verdiği gibi kangren haline gelen Meltem Pazar Yeri sorunlarını çözdüğünü belirterek, yeni planlama ile ilgili gayretleri ve pazarcı esnafına verdiği destek için Türel'e teşekkür etti. - ANTALYA

