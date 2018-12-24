Son Dakika Haberleri: Türel, Raylı Sistem Çalışmalarını İnceledi

Türel, Raylı Sistem Çalışmalarını İnceledi

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem çalışmalarını inceledi.

Türel, Raylı Sistem Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşıma kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesinin Varsak-Otogar arası bölümünü inceleyen Türel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Türel, gece-gündüz vardiyalı olarak 24 saat aralıksız devam eden raylı sistem çalışmalarında ray montajı ve imalatlarında sona gelindiğini belirtti.

Hattı 2019 yılı şubat ayı içerisinde açmayı hedeflediklerini ifade eden Türel, ray imalatları, yol-kaldırım düzenlemeleri, katener direk montajları, trafo binaları yapımı, asfalt çalışmaları, tramvay durak yapımı işlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Tramvay ile karayolu trafiğinin kesiştiği 15 kavşak geçişinden 10'unun tamamlandığı bilgisini paylaşan Türel, şunları kaydetti:

"Kaba inşaat işleri tamamlanan kesimlerde çalışma alanlarının güvenliği için monte edilen paravanlar kaldırılarak trafik akışı rahatlatıldı. Ocak ayı içeresinde otogar bölgesine kadar bütün çalışma alanlarının etrafını açacağız. Otogar bölgesinde bulunan ve Sakarya Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı'nı birbirine yerin yaklaşık 20 metre altından bağlayacak tünel inşaatında derin kazı ve destek çalışmalarında büyük bir aşama kaydedildi. Ocak ayının ilk haftasında ise tünel çalışmalarına başlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:41 Kaynak: AA

Menderes Türel, Antalya, Varsak, Güncel
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