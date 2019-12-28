Türel, yeni imajıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Türel, yeni imajıyla dikkat çekti

6 saat önce

Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel, yeni imajıyla dikkat çekti.

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Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel, yeni imajıyla dikkat çekti.


AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Türel, AK Parti'nin Türkiye'nin gelişmesi, ilerlemesinde, kalkınmasında en önemli kilometre taşlarından biri olacağını kaydetti.


AK Parti'nin bir üyesi olmaktan iftihar duyduğunu dile getiren Türel, "Türkiye'nin kutlu yolculuğunda 18 seneye baktığımızda dün milli otomobilimiz tanıtıldı. İnsansız hava aracımızla, tankımızla, topumuzla, Kanal İstanbul'umuzla, milli uçağımızla bambaşka bir ülke ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olmanın heyecanı içindeyiz. Bunu birlik beraberlikle başarabiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle en büyük gücü Allah'ın izniyle sizlerin duası milletin birliği beraberliğidir. Yine Cumhurbaşkanımızı ifadesiyle topunuz gelseniz bizi yıkamazsınız" dedi.


MMenderes Türel'in eskisinin aksine saçlarını uzatıp, kalın çerçeveli gözlük taktığı görüldü. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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