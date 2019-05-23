Son Dakika Haberleri: Türenç'ten muhabirimiz Nişancı için taziye mesajı

Türenç'ten muhabirimiz Nişancı için taziye mesajı

12 saat önce

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya, uçuruma düşen Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Türenç'ten muhabirimiz Nişancı için taziye mesajı, System.String[]
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya, uçuruma düşen Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılması dolayısıyla taziyelerini iletti.
Basın Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türenç, Nişancı'nın elim kaybı nedeniyle Kazancı'ya taziye mesajı gönderdi.
Pınar Türenç, mesajında, "Bayburt muhabiriniz sevgili meslektaşımız Abdulkadir Nişancı'nın görev başında elim kaybından büyük üzüntü duydum. Meslektaşımız Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, başta Nişancı ailesi olmak üzere Anadolu Ajansının çalışanlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:08 Kaynak: AA
Bayburt, Pınar, Kazancı, Güncel
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