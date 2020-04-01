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TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı
25 dakika önce
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. Kapalı restoranlar süreci nasıl takip ediyor? Paket servis hizmeti verenlerde durum nasıl? Restoranlar yeni bir dönüşüm mü yaşayacak? Ramazan Bingöl tüm bu soruları ve daha fazlasını Dünya Gazetesi Facebook canlı yayınında yanıtladı! Bizi takip edin.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:27
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