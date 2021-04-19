TÜRES Karabük Şubesi üyeleri ihtiyaç sahiplerine iftarda sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Karabük üyelerinin ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere iftar vakti sıcak yemek götürülüyor.

TÜRES Karabük Şubesi Başkanı Safa Altınok, AA muhabirine, TÜRES Karabük Şubesi Yönetim Kurulunda bulunan restoran ve şeflerle birlikte kendi mutfaklarında hazırladıkları yemekleri kendilerinin dağıttıklarını söyledi.

TÜRES üyeleri olarak böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Altınok, "Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin de destekleriyle binlerce insana bu hizmeti vereceğiz." dedi.