TÜRES'ten 1.5 Adana Roket takımı elemanlarına 1,5 Adana kebap - Son Dakika

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi tarafından Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1.5 Adana Roket Takımı elemanlarına Adana kebap dürümü ikram edildi.

Şube Başkanı Biral Serttaş, takımın çalıştığı fakülte atölyesini ziyaret ederek 6 kişilik takıma 1,5 Adana kebap dürümlerini verdi.

AA muhabirine öğrencilerin teknolojik çalışmalar yaptığının farkına varınca kendilerine moral vermek istediklerini belirten Serttaş, "Adanalı kebapçılar olarak 1,5 dürümlerimizi aldık geldik. Onlara 1.5 roketlerinin yanında ikram ettik. Çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Takım adına konuşan Yekta Toker de 8-9 Eylül'de TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında yüksek irtifa roket yarışmasına katılacaklarını belirtti. Takım olarak destek beklediklerini ifade eden Toker, "1.5 Adana'yı 1,5 dürümüyle bir araya getiren Bilal beye teşekkür ediyorum." dedi.