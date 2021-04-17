TÜRES'ten "İftar Söyle" hareketi ile esnafa destek çağrısı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, vaka sayılarının artışı ile kısıtlama getirilen sektörün sadece paket servis ve gel-al ile ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, "Bu anlamda ramazanın ruhuna yakışır bir kampanya ile vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. 'Gelin bu ramazanda size en yakın restoran-lokantadan ihtiyaç sahiplerine ve dostlarınıza iftar sipariş edin ve esnafınıza destek olun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, sadece gel-al ve paket servis ile hizmet vermeye devam eden yeme-içme sektörü zorlu günler geçiriyor. Alınan kısıtlama kararlarının akabinde TÜRES "İftar Söyle Esnafına Destek Ol" kampanyası ile yeme-içme sektörüne destek çağrısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son bir yılın büyük bir bölümünü kapalı geçiren sektörün, salgının en olumsuz etkilediği sektörlerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etki 2 milyon insanın istihdam edildiği sektörümüzde dolaylı olarak 7-8 milyon insanı ilgilendiren bir etki. Vaka sayılarının artışı ile kısıtlama getirilen sektörümüz sadece paket servis ve gel-al ile ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu anlamda ramazanın ruhuna yakışır bir kampanya ile vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. 'Gelin bu ramazanda size en yakın restoran-lokantadan ihtiyaç sahiplerine ve dostlarınıza iftar sipariş edin ve esnafınıza destek olun' diyoruz.

Böylelikle sadece restoran-lokantaların ayakta kalmasına değil işten çıkarılma riski ile karşı karşıya olan 300 bin kişinin de işlerini kaybetmelerinin önüne geçmiş olacağız. Bu kampanyamıza vatandaşlarımızdan ve tüm camialardan destek bekliyoruz. Yarın lokantalarımızda sevdiğiniz yemekleri yiyebilmeniz için bugün bu kampanyamıza destek olmanız gerekiyor. Bir siparişle esnafa can suyu olun."