Restoran ve kafelerden 'HES' koduyla hizmet verme talebi - Son Dakika

Yeme içme sektörü salgından dolayı zor dönemlerden geçiyor. Sektör, bu dönemde bir takım destekleri içeren 12 maddelik taleplerini duyurdu.

Yeme içme sektörü, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar sonrası zor günler geçiriyor. TÜRES esnaftan gelen talepleri derleyerek kamuoyuna duyurdu. Sektör, 'HES' koduyla faaliyetlerinin sürmesi, kapalı olunan zamanlarda kira ödenmemesi yönünde bir formül oluşturulması ve kredi ödemelerinde kolaylık sağlanması gibi bir takım taleplerini açıkladı.

"Sektör destek bekliyor"

Konu hakkında konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl; "İlk dalganın olumsuz etkilerini verilen desteklerle daha az zararla atlattık. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza sektör olarak çok teşekkür ederiz. Ancak bu 2. dalga bizlere büyük bir darbe vurdu, esnaf büyük sıkıntılar yaşıyor. İlk dalgada herkes elindeki yedek akçesini harcadı. Şimdi ise yedek akçesi de olmadığından sektörümüzün hükümetimiz ve vatandaşlarımız tarafından acilen desteklenmesi lazım. Aksi takdirde milyonlarca kişinin ekmek yediği sektör önü alınamayacak bir krizle karşı karşıya kalabilir. Bu durum da hem bizleri hem de ülke ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Bu doğrultuda hükümetimizden acil olarak aşağıda ileteceğimiz destekleri bekliyoruz. Bu maddeler yeme içme sektörü esnafının bizlere iletilen ortak talepleridir. Bu 2. dalgada da Cumhurbaşkanımız ümit ediyoruz ki sektörümüzü yalnız bırakmayacaktır" dedi.

Bingöl, sektörün taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Restoran ve kafelerde denetimlerin arttırılıp HES kodu talep edilmesi gibi yöntemlerle müşterinin oturarak hizmet alması sağlanmalı.

Kapalı kalınan süreçte kiraların alınmaması yönünde bir formül üretilmeli. İşletmeler açıldıktan sonra ise sürecin olumsuz etkileri geçinceye kadar ciro üzerinden kira alınmalı.

İşletmelerdeki bütün personelin SGK ödemeleri sürecin olumsuz etkileri bitene kadar alınmamalı

Yüzde 1 KDV oranı 2021'de de devam etmeli, stopaj ve muhtasar vergileri alınmamalı.

Paket servis 7/24 devam etmeli, Gel-Al servisi kısıtlamaların olmadığı saatlerde de sürmeli

Online yemek sipariş platformlarının işletmelerden aldığı yüksek komisyon oranları yüzde 5 ile sınırlandırılmalı.

Elektrik, su, doğalgaz faturaları süreç sonuçlanana kadar alınmamalı.

Kiracılar için cezasız sözleşme fesih hakkı tanınmalı (Özellikle AVM kiracıları için)

Yeme içme sektörüne özgü devlet bankaları aracılığıyla kredi verilmesi sağlanmalı. Krediden küçük-büyük bütün esnaf yararlanabilmeli

Sektöre özel kredi ve çek ödemelerinin ertelenmesi ile yasal yoldan koruma sağlanmalı (İcraların durdurulması, çeklerin yazılmasını engelleme).

KGF kredi taksitleri sektörümüze özel faizsiz ertelenmeli.

Yalnızca restoranlarda kullanılması şartı ile Hükümet tarafından vatandaşlara yemek çekleri dağıtılmalı"

(İHA)