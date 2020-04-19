Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı (2)

4;8 TL'DEN ALICI BULDU

Serik'te karpuz hasadı yapan şirketin satış pazarlama müdürü Giray Yüksel, 19 Nisan itibarıyla yılın ilk yerli üretim karpuzlarının hasat edildiğini söyledi. Üstün F1 marka yerli ıslah erkenci karpuz üretimi yapan üreticilerin, ilk hasatlarını gerçekleştirdiklerini belirten Giray Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne gönderilen karpuzun, üreticiden 4,8 TL'den alıcı bulduğunu kaydetti. Buradan Türkiye'nin çeşitli illerine sevk edilecek karpuzların lezzeti ve albenisi ile dikkat çektiğini söyleyen Yüksel, "Dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 salgını ile mücadele ederken üretime devam ediyoruz. Sağlıklı kalmak için karpuz tüketin. Şu ana kadarki süreçte piyasada ithal karpuz satışı vardı ve yerli karpuzun çıkmasıyla birlikte tüketici açısından da fiyatlar daha uygun olacaktır" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,