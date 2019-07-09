Son Dakika Haberleri: Turfanda üzüm satış fiyatları pazarlıkları başladı
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Turfanda üzüm satış fiyatları pazarlıkları başladı

55 dakika önce

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm alım fiyatları belli olmaya başlarken üzümün bu yıl kalitesine göre kilogram fiyatının 3 lira 60 kuruştan satışa çıkması bekleniyor.

Turfanda üzüm satış fiyatları pazarlıkları başladı, System.String[]
Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm alım fiyatları belli olmaya başlarken üzümün bu yıl kalitesine göre kilogram fiyatının 3 lira 60 kuruştan satışa çıkması bekleniyor. Fiyatlar konusunda tüccarlar ile üreticiler arasında başlayan pazarlıklar devam ediyor.

Buldan ilçesinde üreticiler hasat dönemine hazırlanırken, turfanda yaş üzüm piyasası şekillenmeye başladı. Buldan Yenicekent, Oğuz, Doğanköy ve Bölmekaya Mahallelerinde yetiştirilen 'Süperyol, Trakya İlkeren ve çekirdeksiz sultaniye' yaş üzüm alımları için bölgeye gelen tüccarlar ile üreticiler arasında pazarlık görüşmelerine başlandı. Üzüm bağlarında yaklaşık 2 hafta sonra ilk hasadın alınmaya başlanacağı ve hasat döneminin yaklaşık 3 hafta süreceği aktarıldı.

Bölgede kesimlerine başlanılacak üzümler için fiyatlar da belli olmaya başladı. 'Trakya İlkeren, Süperyol' cinsi yaş üzümler için 3-3 lira 60 kuruş, 'sultaniye çekirdeksiz' yaş üzüm için ise 2-2 lira 70 kuruş arasında pazarlıklar yapıldığı kaydedildi.

İlçede üzüm bağı olan üreticilerden İdris Çavdar, üzüm fiyatları konusunda görüşmelerin başladığını ve herkesin özellikle ihracatlık üzümün alım fiyatını merakla beklediğini kaydetti. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
Türkiye, Denizli, Buldan, Ekonomi
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