Turfanda üzüm satış fiyatları pazarlıkları başladı Buldan
'da üreticiler ile tüccarlar arasında üzüm satış pazarlığı başladı
DENİZLİ - Türkiye
'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli
'nin Buldan ilçesinde üzüm alım fiyatları belli olmaya başlarken üzümün bu yıl kalitesine göre kilogram fiyatının 3 lira 60 kuruştan satışa çıkması bekleniyor. Fiyatlar konusunda tüccarlar ile üreticiler arasında başlayan pazarlıklar devam ediyor.
Buldan ilçesinde üreticiler hasat dönemine hazırlanırken, turfanda yaş üzüm piyasası şekillenmeye başladı. Buldan Yenicekent
, Oğuz, Doğanköy
ve Bölmekaya Mahallelerinde yetiştirilen 'Süperyol, Trakya İlkeren ve çekirdeksiz sultaniye' yaş üzüm alımları için bölgeye gelen tüccarlar ile üreticiler arasında pazarlık görüşmelerine başlandı. Üzüm bağlarında yaklaşık 2 hafta sonra ilk hasadın alınmaya başlanacağı ve hasat döneminin yaklaşık 3 hafta süreceği aktarıldı.
Bölgede kesimlerine başlanılacak üzümler için fiyatlar da belli olmaya başladı. 'Trakya İlkeren, Süperyol' cinsi yaş üzümler için 3-3 lira 60 kuruş, 'sultaniye çekirdeksiz' yaş üzüm için ise 2-2 lira 70 kuruş arasında pazarlıklar yapıldığı kaydedildi.
İlçede üzüm bağı olan üreticilerden İdris Çavdar, üzüm fiyatları konusunda görüşmelerin başladığını ve herkesin özellikle ihracatlık üzümün alım fiyatını merakla beklediğini kaydetti.