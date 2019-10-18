Son Dakika Haberleri: TURFOOD 3. Gıda Fuarı’nın lansmanı yapıldı
Son Dakika Ekonomi TURFOOD 3. Gıda Fuarı’nın lansmanı yapıldı

TURFOOD 3. Gıda Fuarı’nın lansmanı yapıldı

57 dakika önce

2. Bursa Gıda Fuarı'na katılan firmalarından gelen talep üzerine, Network Fuarcılık ve Merinos AKKM iş birliğinde Nisan ayında düzenlenecek olan TURFOOD 3. Gıda Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

TURFOOD 3. Gıda Fuarı’nın lansmanı yapıldı, System.String[]

2. Bursa Gıda Fuarı'na katılan firmalarından gelen talep üzerine, Network Fuarcılık ve Merinos AKKM iş birliğinde Nisan ayında düzenlenecek olan TURFOOD 3. Gıda Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Merinos, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12 
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