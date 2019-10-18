TURFOOD 3. Gıda Fuarı’nın lansmanı yapıldı
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2. Bursa Gıda Fuarı'na katılan firmalarından gelen talep üzerine, Network Fuarcılık ve Merinos AKKM iş birliğinde Nisan ayında düzenlenecek olan TURFOOD 3. Gıda Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.
2. Bursa Gıda Fuarı'na katılan firmalarından gelen talep üzerine, Network Fuarcılık ve Merinos AKKM iş birliğinde Nisan ayında düzenlenecek olan TURFOOD 3. Gıda Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12
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