Turgay Büyükkarcı: Müzemizdeki tek eksik elimizden kayıp gitti

lk etapta yeni sezon öncesine ertelenip ardından tamamen iptal edildiği açıklanan kupada Final Four organizasyonuna da talip olup büyük hayal kırıklığı yaşayan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, şu açıklamaları yaptı:



"Elimizden ikinci kez bir Avrupa kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Böylesine başarılı geçirdiğimiz sezonda müzemizde tek eksik olan Avrupa kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Başarılı geçen sezonumuzda emeği geçen başta ana sponsorumuz Pınar'a, başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuzsa sonsuz teşekkür ederim. Canımız sağ olsun, hepsinin canı sağ olsun"



