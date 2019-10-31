Son Dakika Haberleri: Turgay Büyükkarcı: "Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor..."
Son Dakika Spor Turgay Büyükkarcı: 'Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor...'

Turgay Büyükkarcı: "Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor..."

7 saat önce

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesinin ardından iç sahada üst üste 1877 Alemdağspor'u 1-0, Kemer 2003'ü 2-0, Kocaelispor'u da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Turgay Büyükkarcı:

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesinin ardından iç sahada üst üste 1877 Alemdağ spor'u 1-0, Kemer 2003'ü 2-0, Kocaelispor'u da 1-0 mağlup etmeyi başardı.


Karşıyaka, ligdeki 12 puanının 9'unu evindeki son 3 maçta topladı.


Son Ağrı deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Soner Tolungüç, "Elazığ karşısında taraftarımızla bütünleşip sahadan yine galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.


Kulüpleri ayakta tutanın taraftarları olduğunu belirten Başkan Turgay Büyükkarcı da, "Taraftarları az alan kulüpler büyük başarılara imza atsalar bile zamanla yok olup gidiyor. Taraftarları büyük kulüpler 100 yılı aşkın süredir yaşıyor. Biz de bunlardan biriyiz. Tüm branşlarımızla, geçmişimizle yaptıklarımızla Türk spor tarihinin en önemli kolonlarından biriyiz. Taraftar bizi her ortamda desteklesin ki biz iyi işler yapabilmek için onlardan güç alalım. Taraftarımızın bizi desteklediği ortamlarda performanslar katlanıyor. Taraftar bu kulübe sahip çıksın. Kulüpler taraftarları ve sponsor geliriyle maddi sıkıntılardan kurtulur" diye konuştu.


Kocaelispor, Karşıyaka, Kemer, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:02 
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