Turgay Büyükkarcı: "TBF'nin kararını destekliyor ve saygı duyuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgay Büyükkarcı: 'TBF'nin kararını destekliyor ve saygı duyuyoruz' - Son Dakika Spor

Turgay Büyükkarcı: "TBF'nin kararını destekliyor ve saygı duyuyoruz"

7 saat önce

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) aldığı liglerin sonlandırılması kararını desteklediklerini ve saygı duyduklarını söyledi.

Turgay Büyükkarcı:

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) aldığı liglerin sonlandırılması kararını desteklediklerini ve saygı duyduklarını söyledi.


TBF, dün yayınladığı açıklamayla liglerin kalan bölümünün oynanmamasına ve şampiyon belirlenmeden tescil edilmesine karar verdiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı. TBF'nin kararının ligdeki sporcuları, antrenörleri, çalışanları ve taraftarı korumaya yönelik olduğunu belirten Başkan Büyükkarcı, "Bu kararı destekliyor ve saygı duyuyoruz" dedi.


Sportif başarıda katkı sağlayanlara Büyükkarcı'dan teşekkür


Ligde Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bulunun Pınar Karşıyaka'nın hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda sezon başından beri muhteşem bir performans sergilediğini söyleyen Büyükkarcı, "Bütçesi ile oranladığımızda elde ettiği başarının hiç kuşkusuz ligin zirvesinde yer aldığı, tüm otoritelerin favorisi haline gelmiş takımımızda, sezonun bu denli güzel geçmesinde emeği olan; başta Büyük Karşıyaka Taraftarı'na, ana sponsorumuz Pınar'a, yönetim kurulumuza ve basketbol şube yönetimimize, hocamız Ufuk Sarıca'ya ve teknik ekibimize, genel menajerimiz Selim Çınar'a, idari kadromuza, oyuncularımıza ve kulüp çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gurur duyduğumuz bu sezonun yaşanmasında göstermiş olduğunuz performans için emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık" şeklinde konuştu.


Başkan Büyükkarcı, sağlıklı günlerde hedeflerinin peşinde koşmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Korona virüs tedavisi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ortaya koydukları büyük mücadeleden ve emeklerden dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha minnettar olduğumuzu ifade ediyoruz" sözlerini tamamladı. - İZMİR

basketbol, Karşıyaka, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:50 Kaynak: İHA

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