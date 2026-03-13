Turgay Canver ve Begüm Canver, Adana'da modern yaşam alanları inşa ediyor - Son Dakika
Turgay Canver ve Begüm Canver, Adana'da modern yaşam alanları inşa ediyor

Turgay Canver ve Begüm Canver, Adana'da modern yaşam alanları inşa ediyor
13.03.2026 16:30
Adana'da konut projeleriyle dikkat çeken Bakız İnşaat, şirket sahipleri Turgay Canver ve Begüm Canver liderliğinde modern mimari ve güvenli yapı anlayışıyla yeni yaşam alanları geliştiriyor.

Bakız İnşaat, modern mimari anlayışı ve güvenilir yapı standartlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket sahipleri Turgay Canver ve Begüm Canver, kentte hem yaşam kalitesini artıran hem de yatırım değeri taşıyan projeler üretmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Adana'nın gelişim gösteren bölgelerinde konumlanan projelerde geniş daire planları, ferah sosyal alanlar ve güncel altyapı sistemleri ön plana çıkıyor. Bakız İnşaat tarafından geliştirilen projelerde yeşil alan düzenlemeleri, otopark imkanları ve aile yaşamına uygun sosyal donatılar da planlamanın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Şirket sahipleri Turgay Canver ve Begüm Canver, inşaat sektöründe güven, kalite ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket ettiklerini vurguluyor. Baba kız, Adana'da modern şehir yaşamına katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, bölgedeki konut ihtiyacına nitelikli çözümler sunmayı amaçladıklarını dile getiriyor.

Bakız İnşaat'ın önümüzdeki dönemde de Adana'da yeni projelerle büyümeyi sürdürmesi ve şehirde modern yaşam alanlarının artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yaşam, Emlak, Son Dakika

