Turgay Erdem projelerini 5 ana başlıkta topladı
2 saat önce
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, önümüzdeki dönemde "Yeni Nesil Nilüfer"i oluşturacak projelerini kamuoyuyla paylaştı.
CHP
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem
, önümüzdeki dönemde "Yeni Nesil Nilüfer"i oluşturacak projelerini kamuoyuyla paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30
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