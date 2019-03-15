Son Dakika Haberleri: Turgay Erdem projelerini 5 ana başlıkta topladı

Turgay Erdem projelerini 5 ana başlıkta topladı

2 saat önce

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, önümüzdeki dönemde "Yeni Nesil Nilüfer"i oluşturacak projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Turgay Erdem projelerini 5 ana başlıkta topladı, System.String[]
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, önümüzdeki dönemde "Yeni Nesil Nilüfer"i oluşturacak projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30 

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Turgay Erdem, Ekonomi
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