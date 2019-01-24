Turgay IŞIK Kartepe Dumlupınar Mahallesine ADAY

5393 Sayılı kanun Çerçevesinde 5747 sayılı Büyükşehir Belediye meclis kararına istinaden birleştirilen Ulus, Dumlupınar, Cumhuriyet ve Fındıklı Mahalleleri Dumlupınar Mahallesi adını almıştı.

"Sorunları Bilen Çözümleri Olan" Muhtar Adayı

40 yıldır aynı mahalle de ikamet eden ve Kartepe de geniş bir kesim tarafından tanınan IŞIK seçim çalışmalarına hızlı başlangıç verdi.

"Sorunları Bilen Çözümleri Olan" bir ekip ile Dumlupınar mahallesine hizmete aday olduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamada muhtarlık yaptığı süreçte Çevre sorunlarıyla yakından ilgilenen Işık Dumlupınar Mahallesinin nüfusunun son 10 yıl da 3-4 kat arttığını bu sebeple ihtiyaçlarının arttığı ve farklılaştığını bu sebeple sorunlara çözüm getirecek projeler ile hizmete aday olduğunu dile getirdi.

Muhtarlığın devletin temelini teşkil eden bir kurum olduğuna işaret eden Işık "Muhtarlık, vatandaşlara gidecek hizmetin başlangıç noktasıdır. Ben Dumlupınar Mahallesi'nin en deneyimli muhtar adayı olarak, çevre, sosyal donatılar, kültürel etkinlikler ve gençlik alanları ile ilgili hazırladığım projelerle hizmete hazırım. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerde Takdir, Dumlupınar Mahallesi Sakinlerinindir." diye konuştu.